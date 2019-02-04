Где сейчас участница шоу «За стеклом» Жанна Агагишева

Жанна Агагишева (Казанская) была одной из самых спокойных и рассудительных героинь первого российского реалити-шоу.

Кадр из шоу "За стеклом"

В скандальном шоу «За стеклом» семеро молодых людей скандалили, занимались сексом и соревновались друг с другом за главный приз — квартиру в Москве. В 2001 году такой проект был для России в новинку: откровенный формат реалити с видеокамерами даже в туалете и жизнь в стеклянном доме, под окна которого мог прийти каждый, будоражили воображение.

Кадр из шоу "За стеклом"

Восточная красавица Жанна Агагишева (Казанская) стала одной из победительниц несмотря на то, что вела себя спокойно и не спешила раздеваться на камеру. Сейчас Жанне 38 лет, и она мама четверых сыновей и владелица сети частных детских садов.

wmj.ru

wmj.ru

Многодетная мама раньше встречалась, по данным СМИ, с внуком Бориса Ельцина и продюсером Михаилом Козыревым . Первый брак женщины распался, сейчас она замужем во второй раз.

wmj.ru

Обеспеченная жизнь бизнес-вумен в большом семействе полностью устраивает Жанну, а о скандальном проекте она и не вспоминает.