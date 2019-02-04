Громкие секс-скандалы с участием политиков

Иногда мы забываем что политики — тоже люди. Но вот только их проступки часто обсуждает не только вся страна — но и весь мир.

Билл Клинтон и Моника Левински

anews.com

За историей президента США и его любовницы следил весь мир. Супружеская измена не является преступлением, однако политические оппоненты Клинтона, республиканцы, попытались обвинить его в лжесвидетельстве и убрать с должности в порядке импичмента. Обвинения отклонили, Билл остался в кресле президента и единственное что он потерял — свою жену.

Сильвио Берлускони и «Руби-Сердцеедка»

anews.com

Помимо пения, бывший итальянский премьер-министр знаменит множественными сексуальными похождениями. По словам очевидцев, мужчину всегда привлекали девушки помладше. Иногда они была даже слишком молоды и брали за свои отношения деньги. Берлускони обвиняли в связи с несовершеннолетней и использовании служебного положения. Скандал замяли, девушку из полиции забрали. Сам Сильвио в ответ на все обвинения сказал:

«Это полный абсурд — подумать, что я мог заплатить за интимную связь с женщиной».

Вацлав Клаус и стюардесса

anews.com

77-летний президент Чехии, как и Сильвио Берлускони, предпочитает девушек существенно младше себя. Чешские СМИ улучили политика в связи с стюардессов — Петрой Беднакровой. Президент не стал отпираться, признал связь с девушкой и попросил прощения у всех, в частности, у своей жены Ливии, с которой прожил в браке около 40 лет.