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Громкие секс-скандалы с участием политиков 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Иногда мы забываем что политики — тоже люди. Но вот только их проступки часто обсуждает не только вся страна — но и весь мир.

Билл Клинтон и Моника Левински

anews.com
За историей президента США и его любовницы следил весь мир. Супружеская измена не является преступлением, однако политические оппоненты Клинтона, республиканцы, попытались обвинить его в лжесвидетельстве и убрать с должности в порядке импичмента. Обвинения отклонили, Билл остался в кресле президента и единственное что он потерял — свою жену.

Сильвио Берлускони и «Руби-Сердцеедка»

anews.com
Помимо пения, бывший итальянский премьер-министр знаменит множественными сексуальными похождениями. По словам очевидцев, мужчину всегда привлекали девушки помладше. Иногда они была даже слишком молоды и брали за свои отношения деньги. Берлускони обвиняли в связи с несовершеннолетней и использовании служебного положения. Скандал замяли, девушку из полиции забрали. Сам Сильвио в ответ на все обвинения сказал:
«Это полный абсурд — подумать, что я мог заплатить за интимную связь с женщиной».

Вацлав Клаус и стюардесса

anews.com
77-летний президент Чехии, как и Сильвио Берлускони, предпочитает девушек существенно младше себя. Чешские СМИ улучили политика в связи с стюардессов — Петрой Беднакровой. Президент не стал отпираться, признал связь с девушкой и попросил прощения у всех, в частности, у своей жены Ливии, с которой прожил в браке около 40 лет.
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Звёзды , Моника Левински , Вацлав Клаус , Билл Клинтон , Сильвио Берлускони
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