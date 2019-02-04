Как сейчас выглядят солистки «Лицея»

"Лицей" — одна из первых девичьих поп-групп в новейшей истории России. Созданная Алексеем Макаревичем в 1991 году, она имела узнаваемый имидж "девушек с гитарами" и один стопроцентный хит на все времена. "Осень" тогда звучала, что называется, из всех утюгов, и до сих пор в ротациях радиостанций. Не менее популярным был и стильный видеоклип. Солистки группы периодически менялись, неизменной участницей оставалась только Анастасия Макаревич

Сейчас трио выступает в составе Анастасии Макаревич, Софии Тайх и Екатерины Непрук. Вспоминаем экс-солисток и нынешних участниц "Лицея" в нашей фотогалерее.

Анастасия Макаревич

Настя продолжает играть вместе с группой "Лицей", продюсером которой стала после смерти Алексея Макаревича, выступает на корпоративах и гастролях. Помимо концертной деятельности, она преподает вокал в Государственной классической академии. Настя замужем за Евгением Першиным и является мамой двух сыновей, Матвея (2003) и Макара (2009).

Елена Перова

Лена Перова покинула группу в 1997 году после конфликта с продюсером. Лена пела в группе "Амега", а затем выпустила три сольных альбома. Но ее привлекала не только музыка. Перова сыграла в фильме Филиппа Янковского "В движении", сериалах "Маргоша" и "Ангел и демон", а также стала одной из самых ярких участниц "Последнего героя", где дошла до финала. В разные годы Лена вела такие шоу как "Жизнь прекрасна", "Девчата", "Битва интерьеров", была главным редактором дирекции музыкальных и развлекательных программ на «Первом канале». Перова не афиширует личную жизнь и редко появляется в соцсетях.

Изольда Ишханишвили

Девушка запомнилась поклонникам своими роскошными длинными волосами. Изольда ушла из "Лицея" в 2001 году, но не стала продолжать музыкальную карьеру, а занялась личной жизнью. Она вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Десятникова и ведет активную светскую жизнь, радуя фанатов фотографиями в соцсетях. В 2012 году у нее родился сын Эдвард.

Анна Плетнева

Анна пришла в группу на место Лены Перовой, но покинула коллектив в 2005 году. В группе "Винтаж" она предстала перед поклонниками в новом, предельно откровенном образе. В 2008 года Плетнева записала скандально известный хит "Плохая девочка". В одноименном клипе появилась актриса Елена Корикова . Анна была признана одной из самых сексуальных женщин страны.

Сейчас Анна совмещает сольную карьеру с участием в группе "Винтаж", регулярно обновляет свой микроблог. От первого брака у певицы дочь Варвара (2003), от второго, с бизнесменом Кириллом Сыровым , двое детей — Мария (2005) и Кирилл (2009).

София Тайх

Настоящее имя девушки — Анна Баева, она является совдной сестрой Прохора Шаляпина . София впервые появилась в группе в 2001 году, чтобы в 2008 году покинуть ее. Однако в 2011 году девушка вернулась в коллектив, с которым сотрудничает по сей день. Также снялась в "Самом лучшем фильме 2" и сериале "Любовь и прочие глупости". Концертная деятельность не мешает девушке много путешествовать и воспитывать сына. Фотографии из разных уголков света София регулярно публикует в Сети.

Елена Иксанова

Пришла в "Лицей" вместо Анны Плетневой, но через 2 года Елена вышла замуж и родила сына, оставив коллектив. Затем вместе с супругом Лена создала свою группу, а в настоящее время занимается проведением праздничных мероприятий.