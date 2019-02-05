Почему Наталья Варлей скрывает имя отца своего сына

Наталья Варлей трижды ходила под венец. Как известно, старшего сына Василия актриса родила от второго супруга Владимира Тихонова . А вот младший ребенок Варлей Александр никакого отношения ни к одному из ее мужей не имеет. По крайней мере, если бы это было не так, то зачем бы артистке понадобилось скрывать имя отца мальчика. А между тем Наталья Владимировна хранит эту тайну и по сей день.

Рождение младшего сына актрисы, который появился на свет через 13 лет после своего старшего брата Василия, иначе как чудом и не назовешь. Дело в том, что благодаря подчас слишком жестким условиям, в которых приходилось сниматься Наталье Варлей, а как следствие и постоянным простудным заболеваниям, врачи поставили ей неутешительный диагноз — бесплодие. Медики были абсолютно уверены в том, что Варлей никогда больше не сможет иметь детей. Неизвестно, надеялась ли на что-то сама Наталья Владимировна, но в середине 80-х она во второй раз оказалась в положении. Как беременность, так и роды актрисы трудно было назвать идеальными. Схватки у Варлей начались еще тогда, когда ребенку в ее утробе едва исполнилось 8 месяцев. Новорожденный был так слаб, что только благодаря профессионализму педиатра Алексея Грачева, которого актриса довольно часто упоминает в своих интервью, мальчика удалось спасти. Своего младшего сына актриса назвала Александром.

Педиатр Грачев

Ни разу Наталья Варлей не выдала имени отца ребенка. На все вопросы на эту тему актриса продолжает отмалчиваться или загадочно улыбаться. А тем временем поклонники Варлей и журналисты озвучивают многочисленные версии рождения Александра. Некоторые предполагают, что биологическим родителем сына артистки является тот самый врач Алексей Грачев. Мол, недаром же счастлива мать с таким восхищением отзывается о педиатре. Однако противники данной версии уверены в том, что это обычное проявление благодарности.

Владимир Тихонов

Кроме того, указанная выше история не выдерживает никакой критики хотя бы потому, что актриса была вправе дать ребенку любое отчество. Однако Варлей записала младшего сына так же, как и его старшего брата, «Владимировичем». Да и фамилию оба мальчика унаследовали от матери. В связи с первым обстоятельством можно было бы предположить, что отцом Александра также является второй супруг актрисы Владимир Тихонов. Как известно, сын Нонны Мордюковой Вячеслава Тихонова скончался в 1990 году, но Александр родился за 5 лет до его трагической смерти. Несмотря на то, что брак между Тихоновым-младшим и Натальей Варлей распался еще в 1978 году, это не значит, что бывшие супруги не могли поддерживать отношения. Но в этом случае не совсем ясно, зачем Варлей понадобилось скрывать имя отца ребенка.

Узбекский актер