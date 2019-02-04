Анастасия Волочкова припомнила Ксении Собчак старые обиды

И началось. Конечно же, балерина не промолчала на брошенное в ее адрес обвинение. И заявила, что никогда и ни кого у Собчак не отбивала. При этом не упустила возможность ответить своей старой «подруге».

— Ну, во-первых, мы никогда с Собчак подругами не были. Ксения с семьей приходили на все мои спектакли и сидели в первом ряду. Собчак, помнится, тоже мечтала стать балериной, но не стала,

— свысока отметила Волочкова.

— А в Москве я стала жить раньше Ксении. И это я по просьбе ее мамы Людмилы Борисовны выводила в свет.

Молодой человек, которого «не поделили» две звезды — Вячеслав Лейбман, сообщает сайт Dni.ru.

— Ксения приписывает мне этот роман, хотя на тот момент Ксюша уже встречалась с Умаром Джабраиловым . Слава плохо влиял на Собчак и Людмила Нарусова попросила меня выпить вина с ним, чтобы Ксения приревновала и бросила его. Мы тогда встретились с ним публично в Москве, а что было между ними дальше, я не знаю. Но почему то сейчас из меня делают козла отпущения, — возмущается балерина.