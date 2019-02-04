Две светские львицы Ксения Собчак и Анастасия Волочкова схлестнулись в новой битве. Причем скандал разгорелся из, казалось бы, уже потухших «углей»: всплыли старые обиды. Ксения Собчак в последнем своем интервью припомнила Волочковой «предательство»: «Я ей Москву показала, а она у меня потом молодого человека увела».
И началось. Конечно же, балерина не промолчала на брошенное в ее адрес обвинение. И заявила, что никогда и ни кого у Собчак не отбивала. При этом не упустила возможность ответить своей старой «подруге».
— Ну, во-первых, мы никогда с Собчак подругами не были. Ксения с семьей приходили на все мои спектакли и сидели в первом ряду. Собчак, помнится, тоже мечтала стать балериной, но не стала,
— свысока отметила Волочкова.
— А в Москве я стала жить раньше Ксении. И это я по просьбе ее мамы Людмилы Борисовны выводила в свет.
Молодой человек, которого «не поделили» две звезды — Вячеслав Лейбман, сообщает сайт Dni.ru.
— Ксения приписывает мне этот роман, хотя на тот момент Ксюша уже встречалась с Умаром Джабраиловым. Слава плохо влиял на Собчак и Людмила Нарусова попросила меня выпить вина с ним, чтобы Ксения приревновала и бросила его. Мы тогда встретились с ним публично в Москве, а что было между ними дальше, я не знаю. Но почему то сейчас из меня делают козла отпущения, — возмущается балерина.
Волочкова в свою очередь тоже припомнила Собчак, как та на одном мероприятии столкнула ее с лестницы, а на показе Джанни Версаче облила ее вином. В общем, звезды сталкиваются, искры летят.