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Рэйчел Вуд рассказала о лечении в психбольнице 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Мир Дикого Запада"
Актриса Эван Рэйчел Вуд, хорошо известная зрителям по роли в сериале «Мир Дикого Запада», как и многие другие знаменитости, переживала непростые времена, связанные с психическими расстройствами. Девушка призналась, что несколько лет назад ей пришлось пройти лечение в психиатрической клинике после попытки самоубийства.
Эван откровенно рассказала, что 9 лет назад попыталась лишить себя жизни, а после неудачной попытки самоубийства приняла осознанное решение обратиться за помощью и лечь в психиатрическую больницу.
«Я, конечно, не специалист по психическому здоровью, но могу рассказать свою историю. Когда мне было 22, я попала в психиатрическую клинику и нисколько не стыжусь этого. Сейчас я могу сказать, что это было самое ужасное и одновременно самое хорошее, что произошло со мной в жизни. Это было утро… Мне казалось, что меня переехал грузовик. Потом с каким-то истеричным принятием я подняла трубку. Это был тот момент, когда я поняла, что надо позвать на помощь», — говорит актриса. На проводе была ее мама, и Эван попросила отправить ее в клинику. «Когда я сказала, что мне надо в больницу, я не имела в виду какие-то физически повреждения, мне нужна была психологическая помощь», — добавляет она.
О детальных причинах, которые привели ее к такому состоянию, актриса не рассказала, но призналась, что много лет страдала от пост-травматического синдрома.
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Звёзды , Эван Вуд
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