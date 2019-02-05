Рэйчел Вуд рассказала о лечении в психбольнице

Актриса Эван Рэйчел Вуд , хорошо известная зрителям по роли в сериале «Мир Дикого Запада», как и многие другие знаменитости, переживала непростые времена, связанные с психическими расстройствами. Девушка призналась, что несколько лет назад ей пришлось пройти лечение в психиатрической клинике после попытки самоубийства.

Эван откровенно рассказала, что 9 лет назад попыталась лишить себя жизни, а после неудачной попытки самоубийства приняла осознанное решение обратиться за помощью и лечь в психиатрическую больницу.

«Я, конечно, не специалист по психическому здоровью, но могу рассказать свою историю. Когда мне было 22, я попала в психиатрическую клинику и нисколько не стыжусь этого. Сейчас я могу сказать, что это было самое ужасное и одновременно самое хорошее, что произошло со мной в жизни. Это было утро… Мне казалось, что меня переехал грузовик. Потом с каким-то истеричным принятием я подняла трубку. Это был тот момент, когда я поняла, что надо позвать на помощь», — говорит актриса. На проводе была ее мама, и Эван попросила отправить ее в клинику. «Когда я сказала, что мне надо в больницу, я не имела в виду какие-то физически повреждения, мне нужна была психологическая помощь», — добавляет она.

О детальных причинах, которые привели ее к такому состоянию, актриса не рассказала, но призналась, что много лет страдала от пост-травматического синдрома.