Ярушин уверен, что жаловаться на жизнь — удел слабых

Бывший КВНщик и звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин порассуждал на своей странице в Instagram о секретах успеха людей в профессии. Актер отмечает, что жалобы на нелюбимую работу ему приходится слышать довольно часто: то человек не там учился, то родители настояли.

«Конечно, обстоятельства бывают разные, но если ты здоров, голова на месте, почему ты и дальше ничего не делаешь, только принимаешь данность?» — задается вопросом актер.

В качестве примера он приводит свою историю успеха. Сам артист поступил в вуз, который так и не закончил, но зато в институте началась его творческая карьера. Так что, уверен Станислав, у многих сегодняшних коллег звезды нынешний успех — это результат стечения обстоятельств, находчивости и таланта. И чтобы стать теми, кем сегодня являются российские звезды, в начале своей карьеры им пришлось преодолевать многое.

«Словом, жаловаться на свою жизнь и ничего не пытаться сделать, а только просить — ну, ребят, это слабо. Кто еще не собрался — соберитесь. У вас есть все шансы достичь большего, если не будете лениться и ныть», — советует артист.