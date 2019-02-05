Анна Семенович призналась, что голодает ради похудения

Анна Семенович , как выяснилось, вовсе не так гордится своими пышными формами, как кажется на первый взгляд. Артистка признается, что вынуждена постоянно следить за питанием, а когда у нее это не выходит, прибегает к жестким мерам — садится на куриную грудку с огурцами или и вовсе голодает несколько дней подряд.

Анна Семенович всегда была известна не только своей певческой карьерой, но и выдающимися формами, которые регулярно игриво демонстрирует. Кажется, что в эпоху моды на стройность пышной Семенович удалось принять свою фигуру, однако, как она сама признается, это не совсем так. Выяснилось, что Семенович постоянно следит за питанием, выбирая только здоровые продукты и даже подсчитывая калории. Однако порой ей не удается удержать себя в рамках. Сама она признается, что ее главные слабости — пицца и картофель, но бывают времена, когда она долгое время не может прекратить переедать.

Как артистке, Анне приходится тщательно следить за своими параметрами, а потому после таких срывов она садится на диеты, поражающие своей жесткостью: после переедания она ест только куриную грудку и огурцы или и вовсе голодает по несколько дней кряду, чтобы быстро вернуться в форму. При этом, по словам Семенович, она старается любить себя любой, и неважно, ест она или голодает.

«Главное любить себя любой, и во время срыва, и голодной! Голодаю уже второй день — цель продержаться три дня, но по-прежнему люблю себя, люблю вас и этот мир», — поделилась позитивным мировосприятием певица.

Недавно она признавалась, что на время новогодних праздников решила и вовсе отказаться от ограничений в пище. Впрочем, в отличие от многих соотечественников, она решила выбрать активный отдых и отправилась на горнолыжный курорт, где наверняка сожгла немало лишних калорий.