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Билан сделал непростой выбор 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Дима Билан признался, что между любовью и музыкой сделал выбор в пользу последней. Ради нее популярный исполнитель расстался с любимой женщиной.
Дима Билан пишет книгу "Планета Билан", в которой откровенен, как никогда. Например, артист признался, что в жертву карьере принес любовь.
"Я цинично препарировал свою любовь и привязанности — анализировал себя и избранниц, то притягивал, то, напротив, отбрасывал… А когда ситуация вынуждала выбирать между чувствами и карьерой, я предпочитал второе. Всегда",
— рассказал певец.
Впрочем, поначалу артист пытался совмещать. Он отключал телефон и пропадал на несколько дней. А когда возвращался к работе, то выслушивал критику своего продюсера Юрия Айзеншписа, срочно репетировал и давал концерты. В итоге, Билан понял, что вымотан.
"Помню момент, когда все закончилось: мы сидели на пляже в Сочи, когда, глядя на нее, понял — она устала. Отношения, построенные на "потерпи", "давай в следующий раз" и "у меня работа", измучили ее, и я должен что-то с этим делать. Но выход был один — бросать либо музыку, либо… ее. Предать первое означало предать часть себя. Я не мог пойти на такую жертву, а она бы ее не приняла",
— цитирует Диму Билана Starhit.
"Моя бабушка всегда говорила: настоящей любви, дружбе, богатству ничего не угрожает, потому что все настоящее — духовное, а не материальное. Материя не властна над духом",
— убежден исполнитель.
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Звёзды , Дима Билан , StarHit
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