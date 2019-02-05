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Звезды, выросшие копиями своих родителей
Киноафиша
2 часа назад
Женский форум
Говорят, что на детях «природа отдыхает», но героев нашей подборки как минимум внешностью, унаследованной от звездных родителей, природа не обделила — а про актерский талант мы скромно умолчим.
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