Почему Валерий Меладзе два раза разводился с женой

Дебютная песня «Не тревожь мне душу, скрипка» принесла Валерию Меладзе всероссийскую известность. Впервые он исполнил эту композицию еще в начале 90-х. К большому сожалению поклонниц певца, уже тогда их кумир был не свободен. Еще в 1989 году он женился на своей однокурснице Ирине Малухиной. С ней же Меладзе и дважды разводился.

Первый повод для развода

Несмотря на то, что Валерий Меладзе окончил музыкальную школу по классу фортепиано, становиться музыкантом он вовсе не собирался. Он выбрал кораблестроительный институт, в котором учился и его старший брат Константин, автор большинства песен из репертуара Валерия. В этом же вузе в 1986 году Валерий встретил и свою будущую жену Ирину Малухину. У них не было того, что называют любовью с первого взгляда, по крайней мере, со стороны Ирины.

Вообще, как призналась женщина изданию «Телепрограмма», сперва она решила, что Меладзе — абсолютно не ее человек. Однако поближе узнав Валерия, Ирина изменила свое мнение. Малухина искала не любовника на одну ночь, а верного мужа и потенциального отца. Несмотря на то, что Ирина абсолютно не была влюблена в своего сокурсника, она решилась на брак в полной уверенности, что чувства придут потом. И чувства действительно пришли.

Спустя 3 года Меладзе и Малухина расписались. Уже тогда Валерий вместе со своим братом Константином начали всерьез задумываться о музыкальной карьере. Денег в семье не хватало, поэтому свадьбу организовали тихую и скромную. В следующем 1989 году на свет появился первенец четы Меладзе. Мальчик родился недоношенным, но врачи заверили молодых родителей в том, что с ним все будет в порядке.

Тем не менее через несколько дней вопреки прогнозам медиков ребенок умер. Эта трагедия едва не привела к разводу супругов. Однако Ирина и Валерий нашли в себе силы для того, чтобы сохранить семью.

Все дело в прописке

Со временем рана затянулась. Кроме того, спустя год Ирина родила старшую дочь Ингу. Да и творчество братьев Меладзе оказалось востребованным, благодаря чему вскоре все они перебрались в Москву. В семье наконец-таки появился материальный достаток. Правда, Валерия практически не бывало дома, а его жена целыми днями проводила в полном одиночестве. Но Ирина стойко переносила все тяготы и ни на что не жаловалась. Она считала, что такова ее доля. Женщине пришлось пойти на многие уступки для того, чтобы Меладзе ничто не помешало исполнить его мечту.

В то время серьезным препятствием для успешной карьеры являлось отсутствие столичной прописки. Поэтому втайне от всех Ирина и Валерий развелись, после чего певец заключил фиктивный брак с коренной москвичкой. Понятно, что в силу того, что отношения с жительницей Москвы были липовыми, Меладзе продолжал жить вместе с Малухиной. В 1998 году супруги вновь отправились в ЗАГС.

Параллельная семья

Таким образом средняя дочь четы Меладзе Софья и младшая Арина, как и старшая Инга, родились в законном, но уже втором браке своих родителей. Именно из-за детей Малухина долго не решалась на новый развод с Меладзе. О том, что ее супруг уже несколько лет живет в буквальном смысле на две семьи, Ирина впервые узнала от самого Валерия. Женщина давно догадывалась, что с мужем что-то происходит, но не могла допустить, что все зашло так далеко.

Избранница певца Алина Джанабаева, солистка группы «Виагра», даже родила от Меладзе сына Константина. Тем не менее в течение почти 10-ти лет Ирина и Валерий не могли решиться на официальное расставание. Их дочери были слишком юны для того, чтобы спокойно принять сложившуюся ситуацию. Супруги перестали жить вместе только в 2012 году, а развелись так и вовсе 2 года спустя. Через несколько месяцев после вынесения судебного решения Алина Джанабаева подарила Меладзе второго сына Луку.