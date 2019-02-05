Джоли учит сына общаться с девушками 

В этом году старшему сыну голливудской актрисы Мэддоксу исполнится 18 лет, и сейчас подросток активно готовится к поступлению в университет. Недавно выяснилось, что наследник Анджелины Джоли стал проявлять интерес не только к учебе, но и к противоположному полу.
Источник, близкий к семье звезды, рассказал, что в прошлом году Мэддокс уже состоял в романтических отношениях с девушкой, но влюбленность быстро прошла. Тем не менее сын Анджелины Джоли продолжает искать свою любовь.
"Он уже вступает в игру. Ему нравится приглашать девушек в кино или катать их на машине по Голливудским холмам. Он катает их на машине, которую подарила ему мать",
— пояснил друг актрисы.
Звезда фильма "Малефисента" была очень взволнована, когда узнала, что ее наследник становится взрослым.
"Энджи стала очень переживать, когда Мэддокс сообщил, что гуляет с девочками. Он — старший сын, и Джоли оживленно наблюдает за тем, как он постепенно становится мужчиной",
— поделился он.
Актриса даже провела с сыном серьезную беседу о том, как следует общаться с девушками.
"Она поговорила с ним и объяснила, что нужно с уважением относиться к противоположному полу",
— передает слова анонимного источника RadarOnline.
Напомним, на данный момент Анджелина Джоли занимается воспитанием шестерых детей и пока не готова к новому роману. Брэд Питт, в отличие от своей бывшей супруги, уже успел завязать новые отношения. Избранницей актера стала Шарлиз Терон. Папарацци заметили звезд еще в конце прошлого года. Влюбленные появились вместе на вечеринке в одной из гостиниц Лос-Анджелеса.