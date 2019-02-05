Джоли учит сына общаться с девушками

В этом году старшему сыну голливудской актрисы Мэддоксу исполнится 18 лет, и сейчас подросток активно готовится к поступлению в университет. Недавно выяснилось, что наследник Анджелины Джоли стал проявлять интерес не только к учебе, но и к противоположному полу.

Источник, близкий к семье звезды, рассказал, что в прошлом году Мэддокс уже состоял в романтических отношениях с девушкой, но влюбленность быстро прошла. Тем не менее сын Анджелины Джоли продолжает искать свою любовь.

"Он уже вступает в игру. Ему нравится приглашать девушек в кино или катать их на машине по Голливудским холмам. Он катает их на машине, которую подарила ему мать",

— пояснил друг актрисы.

Звезда фильма "Малефисента" была очень взволнована, когда узнала, что ее наследник становится взрослым.

"Энджи стала очень переживать, когда Мэддокс сообщил, что гуляет с девочками. Он — старший сын, и Джоли оживленно наблюдает за тем, как он постепенно становится мужчиной",

— поделился он.

Актриса даже провела с сыном серьезную беседу о том, как следует общаться с девушками.

"Она поговорила с ним и объяснила, что нужно с уважением относиться к противоположному полу",