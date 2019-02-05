Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Долецкая рассказала, почему не смогла стать мамой 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Известная журналистка и бизнес-леди Алена Долецкая появилась в новом выпуске Youtube-шоу Татьяны Лазаревой.
Актриса Татьяна Лазарева продолжает приглашать в свое интернет-шоу звезд, которым небезразлична тема родительства и воспитания детей. На этот раз знаменитость затронула очень личную тему «наоборот» — отсутствия малышей. В студии появились певица Елка и журналистка Алена Долецкая. Елка спросила у старшей коллеги по шоу-бизнесу, нормально ли это, что ей постоянно приходится оправдываться потому, что она ни разу не была беременна и не рожала.
«В 18 лет я вышла замуж (за дипломата Бориса Асояна, ушедшего из жизни в 1992-м, — прим. ред.), — призналась Долецкая. — Сказала маме, что намерена рожать, и не одного ребенка. Однако этому не суждено было сбыться: я пережила 12 выкидышей, 14 попыток ЭКО. Я прошла через ад. Да, мне было больно, когда люди нетактично спрашивали о детях, но со временем я поняла, что не должна ни перед кем оправдываться».
В свою очередь, Елка тоже поделилась личным: «Если у меня не получится обзавестись своими детьми, то я всерьез задумаюсь над усыновлением. Честно говоря, я не хочу рожать». А Татьяна заверила собеседниц, что далеко не все женщины, уже ставшие матерями (у самой актрисы трое детей), чувствуют свое превосходство над подругами или родственницами, которые еще не обзавелись наследниками.
Passion.ru: последние новости
«Я позволяла себе то, что не должна позволять жена и мать»: Алена Бабенко рассказала о крахе своего брака Как изменились соблазнительные красотки из «ВИА Гры» Надежда Михалкова показала редкие фото и видео с детьми от Резо Гигинеишвили
Женский форум
Звёзды , Татьяна Лазарева , Елка , Алена Долецкая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты, которые борются с депрессией
Можно ли спать в бюстгальтере: ответ эксперта
Секреты красоты турецких наложниц
Правила идеальной жены по «Домострою»
Изящные и легкие фото начинающей балерины
Видео
Эммануил Виторган открыто обратился к Собчак
Звёзды
Виторган высказался по поводу ток-шоу с Собчак
Звёзды Шоу-бизнес
Барановская ответила на слухи о романе с Аршавиным
Звёзды Дети
Из чего делают сегодня колбасу «Любительскую»
Еда Здоровье
Уловки, которые используют фитнес-клубы
Здоровье Красота
10-летний бьюти-блогер стал кумиром модниц
Мода Дети
62-летний Шифрин похвастался физической формой
Звёзды
Сеть обсуждает разрыв Гигинеишвили с Оболенцевой
Звёзды
Бледанс мечтает принять ванну с Брэдом Питтом
Звёзды
Модели plus-size, которых обожают мужчины
Красота Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение