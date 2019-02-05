Долецкая рассказала, почему не смогла стать мамой

Актриса Татьяна Лазарева продолжает приглашать в свое интернет-шоу звезд, которым небезразлична тема родительства и воспитания детей. На этот раз знаменитость затронула очень личную тему «наоборот» — отсутствия малышей. В студии появились певица Елка и журналистка Алена Долецкая. Елка спросила у старшей коллеги по шоу-бизнесу, нормально ли это, что ей постоянно приходится оправдываться потому, что она ни разу не была беременна и не рожала.

«В 18 лет я вышла замуж (за дипломата Бориса Асояна, ушедшего из жизни в 1992-м, — прим. ред.), — призналась Долецкая. — Сказала маме, что намерена рожать, и не одного ребенка. Однако этому не суждено было сбыться: я пережила 12 выкидышей, 14 попыток ЭКО. Я прошла через ад. Да, мне было больно, когда люди нетактично спрашивали о детях, но со временем я поняла, что не должна ни перед кем оправдываться».

В свою очередь, Елка тоже поделилась личным: «Если у меня не получится обзавестись своими детьми, то я всерьез задумаюсь над усыновлением. Честно говоря, я не хочу рожать». А Татьяна заверила собеседниц, что далеко не все женщины, уже ставшие матерями (у самой актрисы трое детей), чувствуют свое превосходство над подругами или родственницами, которые еще не обзавелись наследниками.