Автор хита «Белые розы» жалуется на бедность

Композитор признался, что еле-еле сводит концы с концами. Сергей Кузнецов практически не получает авторские выплаты за песни, написанные для группы "Ласковый май".

Автор хита "Белые розы" сообщил, что все права на композиции популярного коллектива принадлежат Андрею Разину . Кузнецов не раз пытался вернуть их себе через суд, однако продюсер продолжает оставаться полноправным владельцем всех песен.

Композитор также признался, что не может полноценно работать из-за инвалидности. Сергей живет на пенсию и получает небольшие авторские отчисления. "Я — инвалид II группы. Живу на свою пенсию по инвалидности, это восемь тысяч рублей. Авторские отчисления мизерные, около двух тысяч рублей. Так что живу бедно, на лекарства не хватает, но что поделать", — передает его слова Ura.ru.

Тем не менее Кузнецов продолжает заниматься творчеством и основал собственный музыкальный проект "Ангел и кот". Новые песни и видеозаписи музыкант размещает на своем официальном сайте и Youtube-канале.

По словам автора хита"Белые розы", он продолжает сотрудничать с исполнителем Юрием Шатуновым . На данный момент композитор помогает ему в работе над новым альбомом. "Мы года два уже как вернулись к сотрудничеству. Связываемся 2 — 3 раза в неделю через скайп, он из Германии, я из Оренбурга. Совместное творчество у нас продолжается", — цитирует мужчину Комсомольская правда

Напомним, Сергей Кузнецов основал группу "Ласковый Май" в 1986 году и покинул ее спустя четыре года, чтобы создать коллектив "Мама". Однако новый проект не смог добиться большого успеха.