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Летучая смотрит на свой возраст реально 

WomanHit.ru 30 минут назад
Разменяв пятый десяток, телеведущая не боится показать морщинки
Экс-ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая по праву завоевала репутацию сильной женщины. Недавно она отметила 40-летие, но даже не пытается делать вид, что ей вечно 25. Улетев на далекие Галапагосские острова, Елена показала, как проводит время в работе над собой, делает СПА-процедуры и соблюдает детокс. В довершение этой серии фото в микроблоге звезда опубликовала видео в жанре селфи, которое изумило поклонников. Похоже, что Летучая применила эффект фотошопа в специальном режиме, и на видео она добавила себе лет десять: темные круги под глазами, сеточка морщинок…
В этом образе телезвезда приобрела новый драматизм и стала похожа на Мону Лизу, которую никто не называл идеальной красавицей. Такая антигламурная демонстрация вызвала бурю комментариев и раззадорила хейтеров. Летучую упрекнули, что не уберегла свою идеальную красоту. Этой провокацией телеведущая выявила большую проблему современных женщин: общество лишает их права стареть красиво и в бальзаковском возрасте оставаться романтичной и привлекательной.
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Звёзды , Видео , Елена Летучая
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