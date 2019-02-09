Выходки звезд, которые закончились большим скандалом

Знаменитости часто совершают странные поступки. Иногда ради того, чтобы о них заговорили в прессе, иногда случайно. Но эти звезды запомнились нам своими скандальными выходками, которые многие поклонники не могут забыть до сих пор.

Канье Уэст

В 2009 году на церемонии вручения премии VMA Канье Уэст выбежал на сцену и заявил, что Тейлор Свифт недостойна награды за «лучший клип». Он добавил, что организаторы должны были отдать статуэтку Бейонсе, а после этого сказал, что в 2020 году будет баллотироваться в президенты. Позже рэпер извинился перед певицей, но вскоре выпустил скандальный клип, где опять ее обозвал.

Филипп Киркоров

@fkirkorov

На одной из пресс-конференций в концертном туре Филипп сорвался на журналистку Ирину Ароян. Девушка спросила, почему среди его песен так много перепевок, а он оскорбил ее и попросил вывести из зала. Скандал широко освещался в прессе и привел к судебному разбирательству. Киркорову назначили штраф, а некоторые СМИ долгое время бойкотировали певца.

Алек Болдуин

@hilariabaldwin

В 2012 году актер Алек Болдуин объявил охоту на папарацци. Журналисты преследовали его и семью из-за рождения дочери. За несколько недель он подрался сразу с тремя фотографами. После того, как он несколько раз побывал в полицейском участке, он все же решил обратиться к властям с просьбой решить его проблему. Его открытое письмо опубликовали в одной из местных газет, но война с папарацци до сих пор не закончилась.

Джастин Бибер

@justinbieber

Слава пришла к этому певцу очень рано, поэтому он успел запомниться многими выходками. Он ходил по улице в противогазе, а во время тура в Германии сделал обязательным условием райдера ручную обезьяну. В 2014 году его арестовали за гонки в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав. Эта история закончилась тем, что 270 тысяч человек подписали петицию о его депортации в Канаду.