Эксперты назвали причину вражды между Кейт и Меган 

Слухи о том, что не все ладно в британском королевстве, точнее между принцами Гарри, Уильямом и их супругами циркулируют уже давно и о вражде между герцогинями не слышал только ленивый. Однако настоящую причину, по которой между родственниками произошел раскол, пока никто так и не назвал.
Внести ясность попыталась автор книги «Уильям и Гарри: за стенами дворца» Кэти Николь. В рамках продвижения своей новой программы «Кейт против Меган: война принцесс?», королевский эксперт высказала мнение, что все началось из-за замечания Уильяма. Старшего брата насторожил стремительно развивающийся роман Гарри с Меган. «Все идет слишком быстро, ты уверен в том, что делаешь?», задал он вопрос Гарри.
Братский совет, который Уильям дал из лучших побуждений, вызвал у Гарри раздражение. «Гарри очень защищает Меган и расценил высказывание брата как критику, что тот не одобряет его брак, его союз. Думаю, что с тех самых пор между ними и пробежала черная кошка», — высказалась Николь.
Однако королевский биограф Колин Кэмпбелл имеет другую точку зрения и причину разлада видит в том, что Гарри зациклился на Меган. «Все, что я слышу, это то, что Гарри полностью очарован Меган и это его сильно изменило. Люди действительно меняются после женитьбы», — говорит она. Раньше Гарри все свободное время проводил с Уиллом и Кейт в Кенсингтонском дворце, частенько бывал на ужинах и был частью их семьи. Однако с появлением Меган все изменилось. Он стал слишком занят своей личной жизнью, так что причиной может быть банальная ревность, пишет Cosmopolitan.