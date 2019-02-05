Эксперты назвали причину вражды между Кейт и Меган

Слухи о том, что не все ладно в британском королевстве, точнее между принцами Гарри, Уильямом и их супругами циркулируют уже давно и о вражде между герцогинями не слышал только ленивый. Однако настоящую причину, по которой между родственниками произошел раскол, пока никто так и не назвал.

Внести ясность попыталась автор книги «Уильям и Гарри: за стенами дворца» Кэти Николь. В рамках продвижения своей новой программы «Кейт против Меган: война принцесс?», королевский эксперт высказала мнение, что все началось из-за замечания Уильяма. Старшего брата насторожил стремительно развивающийся роман Гарри с Меган. «Все идет слишком быстро, ты уверен в том, что делаешь?», задал он вопрос Гарри.

Братский совет, который Уильям дал из лучших побуждений, вызвал у Гарри раздражение. «Гарри очень защищает Меган и расценил высказывание брата как критику, что тот не одобряет его брак, его союз. Думаю, что с тех самых пор между ними и пробежала черная кошка», — высказалась Николь.