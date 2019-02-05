Известная модель снялась в откровенной фотосессии

Известная американская модель опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию. Пользователи Сети пришли в восторг от стройной фигуры Эмили Ратаковски и одарили звезду комплиментами.

Во вторник, 5 февраля, модель поделилась снимком из фотосессии для издания Love Magazine. На фотографии Эмили Ратаковски позирует обнаженной. Грудь она прикрыла размытыми пикселями. Поклонники звезды также могут заметить, что модель решила изменить прическу: она подстригла свои длинные волосы и перекрасила их в темный цвет. В подписи к посту она добавила название журнала.

@emrata

Поклонники не смогли пройти мимо интимного снимка. "Великолепно", "Это самое лучшее фото, которое ты когда-либо размещала", "Красивая фотография", "Ты всегда делаешь провокационные посты", "Богиня", "Мне очень нравятся твои короткие волосы" — писали очарованные подписчики.