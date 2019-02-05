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Известная модель снялась в откровенной фотосессии 

Дни.ру 56 минут назад
Известная американская модель опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию. Пользователи Сети пришли в восторг от стройной фигуры Эмили Ратаковски и одарили звезду комплиментами.
Во вторник, 5 февраля, модель поделилась снимком из фотосессии для издания Love Magazine. На фотографии Эмили Ратаковски позирует обнаженной. Грудь она прикрыла размытыми пикселями. Поклонники звезды также могут заметить, что модель решила изменить прическу: она подстригла свои длинные волосы и перекрасила их в темный цвет. В подписи к посту она добавила название журнала.
@emrata
Поклонники не смогли пройти мимо интимного снимка. "Великолепно", "Это самое лучшее фото, которое ты когда-либо размещала", "Красивая фотография", "Ты всегда делаешь провокационные посты", "Богиня", "Мне очень нравятся твои короткие волосы" — писали очарованные подписчики.
Напомним, карьерная модель Эмили Ратаковски началась в начале 2000-х годов, когда она подписала договор с агентством Ford Models. Она представляла на подиуме такие известные бренды, как Bottega Veneta, Dolce & Gabbana и Versace. Звезда также появилась в двух видеоклипах на песни Blurred Lines исполнителя Робина Тика и Love Somebody группы Maroon 5. Эмили является приверженцем феминистического движения и часто делится своими взглядами с поклонниками.
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