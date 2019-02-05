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Обворожительная Седокова показала фото в постели 

Дни.ру 4 часа назад
Певица продолжает делиться в своем Instagram-аккаунте откровенными снимками, которые неизменно собирают массу комплиментов. На сей раз Анна Седокова разместила в соцсети снимок из постели.
Фото можно назвать очень скромным, ведь практически все тело, помимо лица, рук и части груди звезда спрятала под одеялом. Примечательно, что Седокова при этом — с вечерним, ярким макияжем.
@annasedokova
В подписи к нему артистка задается вопросом: сколько лет Instagram является частью ее жизни. "Года два, наверное. Отличный способ сохранить прошлое", — констатировала Седокова. "Отличного дня! У меня сегодня две прекрасные сьемки, да и в целом отличный день намечается", — написала певица.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. "Красотка нереальная", "Ты — прелесть! Очень женственна!", "Невероятная", "Аннушка! Вы своей безупречной и манящей красотой так всех мужиков распугаете! Уже намажьтесь сажей что ли, или походку что ли измените, а так ни один не осмелится подойти — слишком хороша!" — прокомментировали фото Седоковой фолловеры.
Однако сама певица не столь идеалистично относится к собственной внешности. Ранее Седокова призналась, что ее фигура далека от модельных стандартов, в том числе потому, что певица не особо отказывает себе в гастрономических удовольствиях.
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