Песни Лазарева требовали запретить после скандала

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Песни Лазарева потребовали запретить после скандала с ягодицами 

Дни.ру 1 час назад
В последнее время на певца участились атаки — в прессу рассылается компромат не него, а от радиостанций требуют запретить его песни. В причинах нападок разбирался корреспондент "Дни.Ру"
В редакцию "Нового радио" поступило письмо странного содержания. "Здравствуйте, прошу Вас запретить песню "Шепотом", — говорится в обращении. — Дело в том, что мой руководитель очень любит эту композицию и постоянно поет ее, изменяя слова "шепотом'’ на "ж..а там", нанося непоправимый вред моему, а так же всех окружающих коллег, душевному здоровью, а учитывая ротацию этой композиции, это фальшивое "пение" приходится выслушивать 1-2 раза в час. Надеюсь на понимание, заранее благодарю".
"Мне кажется, что в воздухе распыляют что-то, — комментирует это послание Сергей Лазарев. — Некоторые люди просто сходят с ума! Или же в преддверии объявлении участника на "Евровидение-2019" от России, моя кандидатура кому-то не дает покоя и "кое-кто" вбрасывает различные провокации и заказные статьи, из всех щелей лезет какая-то ересь, которая пытается очернить мое имя".
Этот скандал с ягодицами, который вырос на ровном месте, стал последней каплей в чаше долготерпения артиста. Он устал от этой ерунды и просто хочет нормально работать, не ввязываясь в скандалы. Тем более, раздутые на ровном месте.
"Друзья, помните про эффект бумеранга! — обратился ко всем Сергей Лазарев на своей странице в социальной сети Instagram. — Вы делаете кому-то зло, и оно обязательно к вам вернется в троекратном размере! Так что будьте добрее".
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