«Только сливки снимала»: раскрыт секрет Пугачевой

Музыкальный критик (и до недавнего времени самый преданный фанат) Сергей Соседов высказался об Алле Пугачевой . По мнению эксперта, своим успехом Примадонна обязана другим людям.

Сергей Соседов убежден, что на всем протяжении своей музыкальной карьеры Алла Пугачева мастерски находила и использовала талантливых людей. "Она же сама никогда ничего не делала. Только сливки снимала. За нее все придумывали и делали другие", — раскрыл главный творческий секрет Примадонны музыкальный критик.

Сейчас же, по словам Сергея Соседова, рядом с Аллой Пугачевой таких людей уже нет. " Максим Галкин , что ли, будет заниматься организацией ее юбилейного концерта? Это просто смешно", — категорично заявил музыкальный критик. И вот тут подвернулась продюсер Нателла Крапивина, которая очень профессионально и эффектно организовала концерты Светланы Лободы . Впрочем, по словам того же Соседова, об этом Алла Пугачева предпочитает не распространяться, чтобы сохранить интригу.

Музыкальный критик резюмировал:"Она всегда любила напустить побольше тумана. Этому ее еще Стефанович научил. Другое дело, что сейчас это уже не работает. В советское время такой ход с афишей был бы бомбой. А сейчас это просто дешевая дуристика. Но Алла Борисовна, похоже, этого не понимает".