Звезды, бросившие семьи ради молодых красоток

Мужчины, женившиеся рано, нередко в середине жизни решают круто изменить направление. Кризис среднего возраста подталкивает их оставить привычный образ жизни, сменить работу и даже семью. Кто-то переживает этот период без особых потрясений, другие же кидаются в пучину. И чаще всего решением становится роман с молодой девушкой и развод с женой, которая за полтора-два десятка лет супружества стала уже близкой родственницей, а не любимой женщиной.