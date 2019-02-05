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Звезды, бросившие семьи ради молодых красоток 

Рамблер 1 час назад
Мужчины, женившиеся рано, нередко в середине жизни решают круто изменить направление. Кризис среднего возраста подталкивает их оставить привычный образ жизни, сменить работу и даже семью. Кто-то переживает этот период без особых потрясений, другие же кидаются в пучину. И чаще всего решением становится роман с молодой девушкой и развод с женой, которая за полтора-два десятка лет супружества стала уже близкой родственницей, а не любимой женщиной.
Певец Владимир Кристовский, актёры Алексей Нилов и Сергей Селин. Смотрите видео и узнайте о знаменитых мужчинах, оставивших семьи ради молодых красавиц.
Звёзды , Видео , Любовь , Сергей Селин , Владимир Кристовский , Алексей Нилов
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