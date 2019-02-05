«Позорище»: в Сети обсуждают чрезмерно откровенное фото Насти Каменских

Популярная певица довольно активно ведет свой блог в Instagram. Она часто публикует видео и фото со съемок клипов, демонстрирует отпускные снимки и просит советов у подписчиков. Однако в последнее время поклонники заметили, что Настя стала делиться все более и более откровенными фото. В бикини на пляже, в ванной, в сауне — и везде артистка предстает в неглиже.

Последнее фото уже действительно возмутило фолловеров звезды: на нем она предстала в коротеньком топе и стрингах в весьма недвусмысленной позе. «Попа как у Ким Кардашьян », — подписала снимок Каменских.

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«Ну это уже предел», «А тут кроме попы что-то еще вообще показывают?», «Разочарована… Красивый голос, отличная певица — и так опускаться до уровня Бузовой», «Настя, да Кардашьян плевать на тебя. Она о тебе вообще не знает. Не пятой точкой гордиться надо и не подражать кому-то!» — можно прочесть в Сети.

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Знаменитость отреагировала на критику и сообщила, что она обожает свое тело и прикладывает массу усилий, чтобы выглядеть идеально. А вы как считаете, можно ли публиковать для всеобщего обозрения настолько эротичные кадры?