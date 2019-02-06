Звезды, которые любят откровенные декольте

Привлекать внимание — это их работа. Знаменитости готовы на многое ради того, чтобы о них говорили и писали, например, надевают максимально глубокие декольте. Некоторые знаменитости раскрывают свои секреты, как им удается носить такие открытые платья без риска, что он вот-вот упадет.

Ким Кардашьян рассказала своим фанатам, что использует клейкую тканевую ленту для поддержки груди. Выглядит это так:

@kimkardashian

Снимать такую ленту больно, но красота, как известно, требует жертв. Кстати, в некоторых случаях можно использовать двусторонний скотч или специальные полоски, которые продаются в бельевых магазинах, для того, чтобы приклеить одежду к коже. При этом важно принять душ, протереть кожу любым спиртосодержащим раствором, чтобы удалить жир, и не пользоваться кремом для тела или молочком, иначе скотч быстро отклеится и плетье перестанет держаться на месте.

Еще один способ удержать рвущуюся на свободу грудь лиф без застежки и бретелек, он представляет собой две силиконовые чашечки, скрепленные между собой. Здесь правила те же, что и со скотчем. В жаркую погоду нужно быть готовым к тому, что силиконовый лиф отклеится, если случайно вспотеть. Лучше всего надевать такое "белье" под платье, плотно сидящее на груди и полностью открывающее плечи, например, с корсетом, как у Скарлет Йохансон на втором слайде.

Подчеркнуть красоту груди поможет декоративная косметика — хайлайтеры и бронзаторы для создания красивого рельефа за счет высветления и затенения отдельных зон.

Кто из звезд предпочитает соблазнительные платья с глубокими вырезами — смотрите в нашей галерее.