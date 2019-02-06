Звезды, которые не растеряли своей молодости

Согласно научным исследованиям, люди стареют с разной скоростью, и скорость зависит не от генетики, а от внешних факторов и стиля жизни самого человека. То есть, процесс старения можно контролировать, если прилагать достаточно усилий.

Но есть знаменитости, которые, по-видимому, застряли в молодости и выглядят как десять лет назад.

Миранда Керр

Anews

Супермодель и экс-ангел Victoria's Secret известна своей любовью к здоровому образу жизни. Миранда находит силы в своих постоянных медитациях: «Я очень верю в силу медитации и в те результаты, которых можно добиться, если прийти к внутренней гармонии. Под гармонией я имею в виду ощущение спокойствия и счастья. Я уверена, что в конечном итоге это отражается на том же состоянии кожи лица, на общем состоянии, на всем облике, даже на личности.» Сейчас ей 35 лет, у нее уже двое детей, но внешне ей не дашь больше 20-ти.

Джейн Фонда

Anews

В декабре 2018 актрисе исполнился 81 год, но это именно тот случай, когда возраст не говорит ни о чем. В молодости Джейн Фонда выпустила серию фитнес-упражнений, чем пропагандировала здоровый образ жизни. И сейчас она придерживается того же мнения.

Джейн не скрывает, что операции помогают ей поддерживать внешность.

«Имейте гордость не прятаться за словами "никакой пластики! Я и так хорошо выгляжу благодаря генам". Поверьте, люди, которые понимают в этом толк, сразу видят, делали вы пластику или нет… Если я могу позволить себе купить еще несколько лет молодости, то почему бы и нет?».

Сэмюэл Л. Джексон

Anews

Сэмюэлу уже 70 лет, но внешне ничего не выдает его возраст. Его съемочный график расписан на месяцы вперед, а сам Сэмюэл считает, что «киносъемки всегда должны доставлять удовольствие».

Холли Берри

Anews

Хэлли Берри обманывает само время с помощью регулярных физических упражнений. И при этом в 22 года у нее диагностировали диабет, поэтому почти всю жизнь она вынуждена придерживаться строгой диеты. Как итог — в 52 года она выглядит намного моложе.