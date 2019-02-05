Звезды, которые ушли из жизни внезапно

Есть смерти, в которые трудно поверить. Особенно если речь идёт о молодых и любимых публикой. В подборке News.ru те, кого мы потеряли в разное время и внезапно.

Кирилл Толмацкий (Децл)

Новость о смерти рэпера 3 февраля после выступления в Ижевске без преувеличения потрясла многих. Не только его поклонники, но и те, с кем у него были конфликты и разногласия, публично выражают соболезнования его семье.

«Вместе с Кириллом ушла часть моего детства», — пишут в соцсетях представители поколения тех, кому немного за 30.

По предварительным данным, 35-летний музыкант умер от острой сердечной недостаточности. Врачи пришли к заключению: сердце было здорово, осталось выяснить, что могло при таком раскладе привести к летальному исходу. По одной из неофициальных, но популярных версий, рэпер мог скончаться из-за употребления наркотических средств плохого качества. Однако предварительная экспертиза не обнаружила наркотиков в его крови.

У Толмацкого остался сын и супруга. Прощание с исполнителем состоится 6 февраля, в тот же день его похоронят на Пятницком кладбище.

Дмитрий Марьянов

Актёр скоропостижно скончался 15 октября 2017 года. В тот день актёр жаловался на боли в спине. После обеда потерял сознание: друзья вызвали скорую, но через пять минут отменили вызов и повезли актёра в больницу самостоятельно. Спасти всё равно не удалось — оторвался тромб. Затем стало известно, что последние полторы недели артист лечился в закрытом реабилитационном центре, где проходил лечение от алкогольной зависимости. По одной из версий, подопечным рехаба вводили инъекции, на которые у учреждения не было лицензии. Директору центра, в котором пациентам незаконно оказывались услуги, грозит до шести лет тюрьмы.

Владимир Турчинский

Актёр и бодибилдер умер 16 декабря 2009 года. 46-летний шоумену стало плохо утром, когда он находился дома. Прибывшие врачи констатировали смерть от инфаркта миокарда. Его смерть десять лет назад шокировала многих: телеведущий вёл здоровый образ жизни, регулярно занимался спортом и его же пропагандировал. Ходили слухи о том, что смерть могли повлечь стероидные препараты. Вдова шоумена Ирина Турчинская потом не раз опровергала эти домыслы (в заключении о смерти написано — «острая коронарная недостаточность») и сетовала, что скорая помощь слишком долго ехала к умирающему мужу.

Роман Трахтенберг

Шоумена не стало 20 ноября 2009 года. 41-летнему радиоведущему, кандидату культурологии и знатоку анекдотов стало плохо во время эфира — он умер в машине скорой. Причиной стал инфаркт. Роман Трахтенберг любил повторять, что чтобы стать лучшим, нужно выполнять три условия: говорить о том, что ты лучший, сделать так, чтобы также думали другие, и, наконец, быть самым лучшим.

Андрей Миронов