Звезды, которые ушли из жизни внезапно 

Есть смерти, в которые трудно поверить. Особенно если речь идёт о молодых и любимых публикой. В подборке News.ru те, кого мы потеряли в разное время и внезапно.
Кирилл Толмацкий (Децл)
Новость о смерти рэпера 3 февраля после выступления в Ижевске без преувеличения потрясла многих. Не только его поклонники, но и те, с кем у него были конфликты и разногласия, публично выражают соболезнования его семье.
«Вместе с Кириллом ушла часть моего детства», — пишут в соцсетях представители поколения тех, кому немного за 30.
По предварительным данным, 35-летний музыкант умер от острой сердечной недостаточности. Врачи пришли к заключению: сердце было здорово, осталось выяснить, что могло при таком раскладе привести к летальному исходу. По одной из неофициальных, но популярных версий, рэпер мог скончаться из-за употребления наркотических средств плохого качества. Однако предварительная экспертиза не обнаружила наркотиков в его крови.
У Толмацкого остался сын и супруга. Прощание с исполнителем состоится 6 февраля, в тот же день его похоронят на Пятницком кладбище.
Дмитрий Марьянов
Актёр скоропостижно скончался 15 октября 2017 года. В тот день актёр жаловался на боли в спине. После обеда потерял сознание: друзья вызвали скорую, но через пять минут отменили вызов и повезли актёра в больницу самостоятельно. Спасти всё равно не удалось — оторвался тромб. Затем стало известно, что последние полторы недели артист лечился в закрытом реабилитационном центре, где проходил лечение от алкогольной зависимости. По одной из версий, подопечным рехаба вводили инъекции, на которые у учреждения не было лицензии. Директору центра, в котором пациентам незаконно оказывались услуги, грозит до шести лет тюрьмы.
Владимир Турчинский
Актёр и бодибилдер умер 16 декабря 2009 года. 46-летний шоумену стало плохо утром, когда он находился дома. Прибывшие врачи констатировали смерть от инфаркта миокарда. Его смерть десять лет назад шокировала многих: телеведущий вёл здоровый образ жизни, регулярно занимался спортом и его же пропагандировал. Ходили слухи о том, что смерть могли повлечь стероидные препараты. Вдова шоумена Ирина Турчинская потом не раз опровергала эти домыслы (в заключении о смерти написано — «острая коронарная недостаточность») и сетовала, что скорая помощь слишком долго ехала к умирающему мужу.
Роман Трахтенберг
Шоумена не стало 20 ноября 2009 года. 41-летнему радиоведущему, кандидату культурологии и знатоку анекдотов стало плохо во время эфира — он умер в машине скорой. Причиной стал инфаркт. Роман Трахтенберг любил повторять, что чтобы стать лучшим, нужно выполнять три условия: говорить о том, что ты лучший, сделать так, чтобы также думали другие, и, наконец, быть самым лучшим.
Андрей Миронов
Любимый поколениями советских зрителей артист не смог доиграть знаменитый спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Театра сатиры. 14 августа 1987 года актёр вместе с коллегами находился на гастролях в Риге. Почувствовав во время спектакля головокружение, Миронов подал реплику и попятился за кулисы, где на руки его подхватил друг Михаил Ширвиндт. Через два дня 46-летний Андрей Миронов, звезда фильмов «Бриллиантовая рука», «Берегись автомобиля» и многих других, скончался в больнице от кровоизлияния в мозг.