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Эммануил Виторган впервые показал лицо дочери 

Passion.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Эммануил Виторган сделал подписчикам подарок в честь дня рождения жены.
В конце февраля минувшего года Эммануил Виторган и Ирина Млодик стали родителями. Для 56-летней на тот момент Ирины дочка стала первым ребенком, а для ее 78-летнего супруга — третьим: его взрослые дочь и сын уже повзрослели и подарили отцу несколько внуков. Долгое время пара скрывала лицо малышки. Наконец молодой отец рассекретил внешность малышки, сделав подписчикам подарок в честь дня рождения любимой супруги.
«Сегодня день рождения моей Ириши! Благодаря этой Женщине я сегодня жив.. ! Спасибо, мои родные, что есть ВЫ у меня! Впервые сегодня, в День рождения Ириши ВЫ увидите и мою дочь Этель! Поздравьте, пожалуйста, и поверьте, Ириша Так заслуживает добрых слов!»,
— написал он.
«Бровки — домиком, глазки — вишенки. Ну такая манюсичка!», «Папина куколка», «Малышка очень похожа на своего старшего брата Максима!», «Этелька красотка! Молодцы», «Сладкая такая, радость дома», «Боже как вы похожи», «Необыкновенная красивая девочка с благородным происхождением! здоровья и долголетия родителям», «Самое главное в жизни счастье у Ириши есть! Теперь нужно пожелать огромного здоровьица и долгих лет жизни», — комментируют подписчики.
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Звёзды , Дети , Другое , Эммануил Виторган
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