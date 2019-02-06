Над дочерью Алены Кравец издевались в школе

Светская львица Алена Кравец в негодовании — в частной элитной школе, где учится ее дочь, творятся невиданные вещи. Певица рассказала о том, что недавно Даниэлла подверглась издевательствам со стороны старшеклассниц.

Они запрели девочку в туалете и состригли ее длинные волосы, при этом издеваясь над несчастной. Даниэлла, переживающая страшный стресс, рассказала обо всем родителям. Так что теперь Алена настроена более, чем решительно.

«Я собираюсь прорваться в эту школу и навести там шороха, — настроена решительно Алена. — Конечно, напишу заявление в полицию на эту восьмиклассницу. Здоровая лошадь издевалась над маленьким ребенком», — негодует Кравец.