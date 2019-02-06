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Над дочерью Алены Кравец издевались в школе 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Светская львица Алена Кравец в негодовании — в частной элитной школе, где учится ее дочь, творятся невиданные вещи. Певица рассказала о том, что недавно Даниэлла подверглась издевательствам со стороны старшеклассниц.
Они запрели девочку в туалете и состригли ее длинные волосы, при этом издеваясь над несчастной. Даниэлла, переживающая страшный стресс, рассказала обо всем родителям. Так что теперь Алена настроена более, чем решительно.
«Я собираюсь прорваться в эту школу и навести там шороха, — настроена решительно Алена. — Конечно, напишу заявление в полицию на эту восьмиклассницу. Здоровая лошадь издевалась над маленьким ребенком», — негодует Кравец.
Кроме того, по словам певицы, этот случай — подходящий повод поставить хулиганок на учет в комнату по делам несовершеннолетних, ведь, как выяснилось, эти старшеклассницы издеваются и над другими детьми в престижной школе, пишут dni.ru.
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