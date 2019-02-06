Участница шоу «Дом-2» требует секса от любимого

Ира Пингвинова, которая сейчас находится на "Острове любви", очень недовольна возлюбленным Витей Панютой. По словам участницы шоу "Дом-2", молодой человек не тащит ее в постель при первой же возможности, хотя ей этого очень хочется.

Пингвинова отмечает, что между ней и Панютой еще не было "волшебства" ("волшебством" участники телестройки называют половой акт — Прим. ред.). Она не понимает, почему ее бойфренд не пристает к ней перед сном и не требует интимной близости. Девушка полагает, что охлаждение в их паре наступило из-за частых конфликтов.

"Я сам по себе такой человек, скупой немножечко на эмоции. Желание у меня есть. Я бы с ней не сидел, не распинался бы. Она меня привлекает и в физическом, и в моральном, я хочу быть с ней", — оправдывался раскрасневшийся Витя на общем собрании.

Было заметно, что Пингвиновой неудобно обсуждать интимные подробности своей личной жизни с другими участниками, поэтому на лобном месте она вдруг заявила, что сама не готова к близости. "Мы решили, что будем забывать все конфликты, которые были на протяжении этих дней, и мы тянемся друг к другу", — добавила участница "Дома-2".

Меж тем, другие жители "Острова любви" принялись подтрунивать над Панютой. Они в шутку называли его "Витька-девственник". Кто-то из присутствующих решил поинтересоваться, сколько женщин было у возлюбленного Пингвиновой.

"Больше 20 точно", — после долгих уговоров ответил на вопрос Виктор. "Ты хоть с ними целовался?" — продолжил издевательства ведущий Андрей Черкасов

"Я матери звонил, когда она давала добро, я приходил и целовал. Я веду себя, как воспитанный молодой человек. Я к ней серьезно отношусь", — продолжал отбиваться от нападок участник "Дома-2".