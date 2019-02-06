Дочь Олега Ефремова стала гостем программы «Наши люди». Она рассказала о взаимоотношениях со своими родителями.
Анастасия Ефремова сообщила, что отец в итоге не женился на ее матери Ирине Мазурук, потому что состоял в браке с Лилией Толмачевой. Родители все время жили в гражданском браке и для них это стало нормой.
Семья распалась, когда Анастасии было всего 3 года. Олег Ефремов был тогда востребованным актером. Он часто не ночевал дома из-за продолжительных съемок. Расставание было неизбежным.
Отношения с родителями у Анастасии Ефремовой ухудшились. У них появились новые спутники по жизни. По этой причине у нее отсутствует понимание полной семьи. Она не понимает, как можно прожить с человеком всю жизнь, сообщает «СтарХит».