Анастасия Ефремова: «Самого понимания полной семьи у меня не было»

Дочь Олега Ефремова стала гостем программы «Наши люди». Она рассказала о взаимоотношениях со своими родителями.

Анастасия Ефремова сообщила, что отец в итоге не женился на ее матери Ирине Мазурук, потому что состоял в браке с Лилией Толмачевой . Родители все время жили в гражданском браке и для них это стало нормой.

Семья распалась, когда Анастасии было всего 3 года. Олег Ефремов был тогда востребованным актером. Он часто не ночевал дома из-за продолжительных съемок. Расставание было неизбежным.