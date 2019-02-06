Пелагея в купальнике устроила танцы в сауне

На фанатской страничке известной певицы Пелагеи появилась видеозапись, которую сделал ее муж, известный хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин . Семейная пара с друзьями выбралась в один из выходных дней в сауну. На кадрах видеозаписи Пелагея в красном купальнике устроила зажигательные танцы. Она отлично двигается и не стесняется показывать свое тело.

«Восстановительные процедуры. Пелагея Сергеевна. Дмитрий. Две Сашки у нас», — стал перечислять Телегин тех, кто находится в сауне. На столе также можно заметить несколько кружек с пивом.

Отметим, что Пелагея является одной из самых красивых певиц на российской сцене. Она уже много лет принимает участие в проекте «Голос». Ее муж Иван Телегин один из лидеров московского ЦСКА. Хоккеист не раз получал вызов в сборную России. Он считается одним из лучших хоккеистов страны.