Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анастасия Квитко вновь сверкнула фигурой 

Рамблер 4 часа назад
Прогулка модели Анастасии Квитко по пляжу в США разгорячила пользователей Интернета. За девушкой давно закрепилась слава «русской Ким Кардашьян»: Анастасия обладает завораживающими формами. Сейчас Кивтко 24 года, последние семь лет она занимается модельным бизнесом. Кстати, по уверениям самой модели, роскошное тело ей досталось от природы, однако многие СМИ и даже фанаты считают, что Анастасия лукавит и без помощи пластических хирургов здесь не обошлось. В любом случае, подписчики Квитко в Инстаграме восхитились красавицей, которая позировала в жёлтом купальнике на фоне моря.
Звёзды , Видео , Красота , Мода , Анастасия Квитко , Ким Кардашьян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщины стали гордиться своей сединой2
Продукты, которые провоцируют появление целлюлита
Как пережить расставание: советы психолога
5 средств, которые спасут вашу жизнь при пожаре9
Девушка похудела после того, как чуть не утонула6
Видео
Пелагея в купальнике устроила танцы в сауне
Звёзды
Песни Лазарева требовали запретить после скандала
Звёзды
У 44-летней Алферовой заподозрили беременность
Звёзды
Из чего делают настоящую моцареллу
Еда
Как обманывают салоны красоты
Красота Психология
7 признаков менталитета бедняка
Психология
Рамблер/гороскоп на 6 февраля
Психология
Анастасия Квитко вновь сверкнула фигурой
Звёзды Красота
В Сети осуждают фото Насти Каменских
Звёзды
Седокова показала фото в постели
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение