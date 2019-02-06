Бородина раздела и накрасила дочь ради рекламы

Все мамы в декрете хотят продолжать зарабатывать, некоторые из них готовы ради этого сделать детей способом дохода.

Вот, например, у Ксении Бородиной , видимо, совсем плохо с деньгами — телеведущая буквально превратила свой Инстаграм-аккаунт в «магазин на диване». Поклонники ее творчества (хотя, о чем это мы?) давно негодуют: еда, одежда, товары для женщин и детей — Ксения рекламирует все подряд. Но если с выбором предметов рекламы аудитория смирилась, то со способами продвижения — нет.

Вчера на странице Ксении появилась новая запись: ведущая рассказала о детских наклейках в ванну. И вроде бы «ну и что же тут криминального»? Но посмотрите на фото — в ванной сидит грустная трехлетняя Тея в макияже, ничего, судя по выражению личика, не понимает — это вызвало ураган возмущения мам-подписчиц.

@borodylia

«Что-то по лицу ребенка не похоже что она довольна этими наклейками», «Тея накрашенная что ли… Ужас и позор», «На этой фотографии я бы дала ей лет 12» — это лишь некоторые из комментариев под записью в Инстаграме. Кстати да, макияж здесь и правда лишний — в нем Тея выглядит старше своих лет. Видимо, Ксения пропустила наш материал о том, со скольки лет детям можно краситься.

Эх, Ксюша, родители, наверное, тебя не этому учили.

Как вы считаете, допустимо ли использовать детей для рекламы, тем более в таком виде?