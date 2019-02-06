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Дженнифер Лоуренс выходит замуж за 33-летнего директора галереи 

WMJ.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Super.ru
Информацию о помолвке 28-летней актрисы подтвердил ее представитель.
Актриса Дженнифер Лоуренс принимает поздравления. На днях ее избранник 33-летний директор галереи Gladstone Кук Марони сделал ей предложение. Кольцо с бриллиантом на безымянном пальце сначала заметили папарацци, запечатлевшие пару во время ужина в одном из ресторанов Нью-Йорка. А чуть позже информацию о грядущей свадьбе подтвердил и представитель актрисы.
Даты торжества еще пока нет. Напомним, по данным западных СМИ, Дженнифер и Кук встречаются с мая прошлого года. По информации, пару познакомила подруга Лоуренс Лора Симпсон.
Напомним, за плечами у Дженнифер несколько громких романов с актерами и режиссерами. Так, она встречалась с актером Николасом Холтом, партнером по фильму «Люди Икс: Первый класс». А в 2016-м году Лоуренс закрутила роман с режиссером Дарреном Аронофски, с которым познакомилась на съемках фильма «мама!». Пара рассталась осенью 2017-го.
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Текст:Виктория Разумова
Фото:Global Look Press, East News
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Звёзды , Шоу-бизнес , Дженнифер Лоуренс , Даррен Аронофски , Николас Холт , WMJ.RU
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