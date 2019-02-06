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Беременная Рапунцель рассказала об угрозе выкидыша 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Участница телестройки с нетерпением ждет рождения сына. Алена Рапунцель призналась, что во время беременности много переживала, находясь на "Доме-2", из-за чего чуть не потеряла ребенка.
Звезда реалити-шоу поведала, как протекает беременность. Будущая мама призналась, что за это время набрала около 13 килограммов. При этом в еде девушка себя не ограничивала и упражнений не делала. Алена была достаточно активной и много гуляла.
Кроме того, в этот непростой для женщины период у Рапунцель было много стрессовых ситуаций. По словам девушки, на ранних сроках из-за этого у нее были угрозы выкидыша. "Я даже лежала в стационаре, пила таблетки, чтобы не нервничать и сохранить ребенка", — цитирует Рапунцель StarHit.
Несмотря на расставание с отцом малыша Ильей Яббаровым, Алена убеждена, что сможет воспитывать сына одна. "Я уверена, что буду для ребенка отличной мамой, и папой, и дам ему все, что будет нужно. Илья не обещал поддерживать нас финансами", — заявила Рапунцель.
Кроме того, звезда "Дома-2" считает, что обязательно встретит молодого человека, который полюбит ее и малыша. "Теперь я знаю, какой мужчина мне нужен, и уверена, что, когда буду готова к отношениям, обязательно такого мужчину встречу. Любящего и верного", — поделилась Рапунцель.
Алену всегда поддерживает мама, вселяя в нее спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Девушка не переживает о том, кто будет помогать ей с сынишкой. "У нас большая семья, и мы всегда придем друг другу на помощь. Во Владивостоке у меня есть квартира, где и будет прописан мой ребенок. Но пока я нахожусь в Москве, снимаю жилье, поэтому первое время мы с ребенком будем здесь", — рассказала Рапунцель.
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