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Шнуров опубликовал редкий снимок с женой 

Passion.ru 51 минуту назад
Фото: @shnurovs
45-летний музыкант показал в своем микроблоге фото с супругой Ольгой Абрамовой.
Похоже, Сергей Шнуров устроил новой жене Ольге отпуск мечты — пара, по сообщениям российских СМИ, начала свое зимнее путешествие с одной из европейских стран, потом посетила Мальдивы, после отправилась в США, теперь же наслаждается отдыхом в Марокко. Именно там Сергей решил сделать романтичный снимок с Ольгой и выложить его в свой Instagram. Что любопытно — без привычных ироничных комментариев.
Супруги позируют вместе, но девушка скромно спряталась за любимого, скрывая лицо. Многие недоумевают, почему Абрамова до сих пор это делает — ведь все желающие видели ее на премии «Человек года GQ»-2018 в сентябре прошлого года, куда привел новую возлюбленную Шнуров.
Напомним, Сергей и Ольга поженились спустя всего пару месяцев после этой церемонии и менее, чем через полгода после развода Шнурова с предыдущей женой. Поговаривают, что Ольга Абрамова увела Сергея у Матильды Шнуровой, хотя ни один из участников этой истории не комментирует свои отношения прямо.
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Звёзды , Ольга Абрамова , Сергей Шнуров
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