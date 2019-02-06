Шнуров опубликовал редкий снимок с женой

45-летний музыкант показал в своем микроблоге фото с супругой Ольгой Абрамовой

Похоже, Сергей Шнуров устроил новой жене Ольге отпуск мечты — пара, по сообщениям российских СМИ, начала свое зимнее путешествие с одной из европейских стран, потом посетила Мальдивы, после отправилась в США, теперь же наслаждается отдыхом в Марокко. Именно там Сергей решил сделать романтичный снимок с Ольгой и выложить его в свой Instagram. Что любопытно — без привычных ироничных комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 5 Фев 2019 в 5:58 PST Супруги позируют вместе, но девушка скромно спряталась за любимого, скрывая лицо. Многие недоумевают, почему Абрамова до сих пор это делает — ведь все желающие видели ее на премии «Человек года GQ»-2018 в сентябре прошлого года, куда привел новую возлюбленную Шнуров.

Напомним, Сергей и Ольга поженились спустя всего пару месяцев после этой церемонии и менее, чем через полгода после развода Шнурова с предыдущей женой. Поговаривают, что Ольга Абрамова увела Сергея у Матильды Шнуровой, хотя ни один из участников этой истории не комментирует свои отношения прямо.