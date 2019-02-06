Тройняшки из Playboy удивили результатом ДНК-теста

Николь, Эрика и Жаклин Дам появились на свет в 1977 году в Миннеаполисе. Тройняшки моментально стали местными знаменитостями. Модельные агенты быстро обратили внимания на белокурых девочек, уже в 16 лет сёстры Дам позировали для глянцевых журналов, а в 21 год девушки стали моделями журнала Playboy. Поначалу красотки не собрались связывать жизни с модельным бизнесом и даже поступили в институты, но потом всё-таки вернулись к съёмкам. Николь, Эрика и Жаклин также успели поучаствовать в нескольких кинопроектах, а потом стали ведущими телепрограммы, посвящённой женским проблемам.

В 2009 году все три девушки почти одновременно забеременели, а в 2010 родили дочек с разницей в месяц. Один из выпусков программы, которую сёстры Дам вели, был посвящён ДНК-тестам и ведущие сами решили пройти через эту процедуру. Однако результат оказался поистине шокирующим.