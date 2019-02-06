Обнаженный Дорн снялся в провокационном видео

Музыкант удивил поклонниц новым видеороликом, в котором предстал в непривычном образе.

На видео полностью обнаженный артист принимает ванну из йогурта и при этом комично копирует девушек, которые любят принимать соблазнительные позы для фотографий и видео. Мастер эпатажа Иван Дорн назвал свой ролик "Че такие кислые?" и указал, что просмотр разрешен только тем, кому уже исполнилось 18.

На самом деле это тизер нового мюзикла, выход которого намечен на 7 февраля, всего будет шесть серий. В проекте артист представит уникальных музыкантов, неизвестных широкой публике.

Поклонники Ивана Дорна с восторгом встретили видео, оценив смелость и чувство юмора своего кумира:

"Круто. Но это очень сложный способ попить йогурт﻿"

"Все вы думаете, что это шутка, а Ваня не шутил…"﻿

"Ай браво! Ваня ты в правильном направлении!"﻿