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Обнаженный Дорн снялся в провокационном видео 

Рамблер 53 минуты назад
Музыкант удивил поклонниц новым видеороликом, в котором предстал в непривычном образе.
На видео полностью обнаженный артист принимает ванну из йогурта и при этом комично копирует девушек, которые любят принимать соблазнительные позы для фотографий и видео. Мастер эпатажа Иван Дорн назвал свой ролик "Че такие кислые?" и указал, что просмотр разрешен только тем, кому уже исполнилось 18.
На самом деле это тизер нового мюзикла, выход которого намечен на 7 февраля, всего будет шесть серий. В проекте артист представит уникальных музыкантов, неизвестных широкой публике.
Поклонники Ивана Дорна с восторгом встретили видео, оценив смелость и чувство юмора своего кумира:
"Круто. Но это очень сложный способ попить йогурт﻿"
"Все вы думаете, что это шутка, а Ваня не шутил…"﻿
"Ай браво! Ваня ты в правильном направлении!"﻿
"Шедевр! Пересматриваю уже второй раз!﻿"
Звёзды , Видео
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