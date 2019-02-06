Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

65-летняя Понаровская: «Мои недостатки не увидите» 

Passion.ru 3 часа назад
Фото: Passion.ru
Ирина Витальевна Понаровская дала большое интервью.
Не так давно популярная в прошлом певица Ирина Понаровская впервые за долгое время появилась на телевидении и рассказала о своей судьбе. Поклонники бурно обсуждали новый стиль своей любимицы — дерзкую короткую стрижку на светлых волосах и яркую помаду. На днях звезда призналась в большом интервью журналу StarHit, как решилась на перемены и что делает, чтобы сохранять лицо и тело в такой отличной форме.
«Мои недостатки никогда не увидите — мастерски их прикрою, но и распускаться себе не позволяю. Да, сижу на определенном питании: уже давно не ем мяса, отказалась от жирного, не скажу, что не пью, иногда разрешаю бокал вина. Раньше следовала особой системе голодания, результаты по сей день держат меня в хорошей форме. Я сохраняю то, что дано не природой или мамой с папой, а чего добилась сама. Слава богу, не прибегая к пластической хирургии! Но не исключаю, особенно это касается лица. Все делают подтяжки, только скрывают!»
— заявила Ирина Витальевна.
Понаровская абсолютно не комплексует по поводу своего возраста, тем более что выглядит лет на 20 моложе цифр в паспорте:
«Прекрасно понимаю, что никто не остается вечно молодым и активным. Нужно вовремя, тихо (по-английски или нет) уходить из поля зрения, чтобы о тебе помнили только хорошее. Не то, как ты доставал своей внешностью или трясущимися конечностями. Не следует лезть туда, где крупным планом видны мелкие недостатки».
Текст: Мария Мельникова
Passion.ru: последние новости
Сергей Шнуров опубликовал редкий совместный снимок с молодой красавицей-женой 28-летняя Дженнифер Лоуренс обручилась с возлюбленным после 8 месяцев романа Как изменились соблазнительные красотки из «ВИА Гры»
Женский форум
Звёзды , Мария Мельникова , Ирина Понаровская , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как обманывают салоны красоты
Сны, которые не стоит игнорировать
Учим ребенка постоять за себя
Беспорядок будет, пока вы не устраните эти 8 проблем
Женщины стали гордиться своей сединой6
Видео
Рамблер/гороскоп на 7 февраля
Психология
«Учителя превратились в терпил»
Психология Образование
Учительницу почти уволили за фото в купальнике
Красота Образование
McDonald’s может начать продавать пиво в России
Еда Экономика
Обнаженный Дорн снялся в провокационном видео
Звёзды
Пелагея в купальнике устроила танцы в сауне
Звёзды
Песни Лазарева требовали запретить после скандала
Звёзды
У 44-летней Алферовой заподозрили беременность
Звёзды
Тройняшки из Playboy удивили результатом ДНК-теста
Звёзды Дети
Из чего делают настоящую моцареллу
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение