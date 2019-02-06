Татьяна Котова: «План один — быть счастливой»

Экс-солистка группы «ВИА Гра», певица и телеведущая Татьяна Котова , недавно представила свою новую композицию под названием «Мандарины», исполненную в латиноамериканском стиле. Артистка рассказала «Вечерке», почему именно это музыкальное направление помогает ей достичь гармонии.

— Татьяна, вы одной из первых в нашей стране стали продвигать зумбу, вид фитнеса на основе латиноамериканских танцев. Чем вам так близок этот стиль?

— Главный посыл звучит в названии моей песни, которая в 2018 году вошла в мировой сборник зумбахитов — «Давай со мной». Моя задача состоит в том, чтобы как можно больше людей узнали об этой зажигательной танцевальной тренировке, благодаря которой можно не только подтянуть фигуру, но и поднять себе настроение.

— Кому она больше подходит?

— Всем, независимо от возраста, пола и комплекции.

— Как вы сами поддерживаете форму?

— Тренируюсь, причем систематически. В этом, наверное, и есть главный секрет. Стараюсь чередовать кардионагрузки с силовыми тренировками. Если на улице хорошая погода, то по утрам бегаю, если снежно или дождливо — включаю на полную громкость латинскую музыку и танцую.

— А питание?

— Я давно нашла для себя идеальный режим. Питаюсь небольшими порциями пять-шесть раз в день. После шести вечера стараюсь не есть или готовить что-то очень легкое и низкокалорийное. Но вообще есть волшебное слово — баланс.

— Татьяна, что, на ваш взгляд, для современной женщины важнее: быть стройной и красивой или здоровой и счастливой?

— Счастье без здоровья — как река без воды — такого быть не может, точно так же, как красоты без стройности. Все это возможно объединить, более того, все это вместе и составляет такое чувство, как гармония. Каждый раз, когда я слышу это слово, представляю себе рояль. Если одна клавиша западает, то все — мелодию не получится исполнить.

— В юности вы изучали экономику в университете. Как думаете, если бы вы остались в этой сфере, как сложилась бы ваша жизнь?

— Кто знает экономику, тот умеет складывать все, что надо, и жизнь тоже. К тому же у меня особая специфика — антикризисное управление. Наверное, я была бы неплохим управленцем и генератором идей.

— Вы из довольно простой семьи. Можете сказать, что мечтали о сцене с детства?

— Когда мне задают такой вопрос, я часто вспоминаю девочку, которая сидела за партой и на последней странице тетрадки во время скучных уроков рисовала эскизы необычных платьев. Мне всегда нравилось что-то придумывать, и, конечно, я мечтала о сцене. Участвовала во всех утренниках и школьных концертах. И мечты мои сбывались! Для моего первого конкурса красоты мы с мамой сшили наряд из капроновых колготок и бабушкиных платков. Победа в том конкурсе для меня так же важна и значима, как победа на «Мисс Россия», потому что именно тогда я поняла, что, если верить, мечты сбудутся!

— Какие у вас планы на этот год?

— План один — быть счастливой, а пунктов — много, и о них я не люблю говорить, лучше — сделать, а потом уже рассказать. А если выразить планы на год одной фразой, то — «премьерам — быть!»

СПРАВКА

Татьяна Котова родилась 3 сентября 1985 года в Ростове-на-Дону. Является обладательницей титула «Мисс Россия — 2006». В состав группы «ВИА Гра» входила с 2008 по 2010 год, после чего начала сольную карьеру. Часто выступает в качестве ведущей.