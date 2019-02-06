Самбурская раскрыла секрет молодости

Настасья Самбурская шокировала поклонников новым секретом омоложения. Звезда сериала "Универ" выложила снимок из кабинета косметолога, на котором запечатлена актриса с красной питательной маской на лице.

Что за процедуру прошла Самбурская — поклонники так и не выяснили. Да и не до этого было: под фотографией в Instagram разгорелся ожесточенный диспут.

"А вы спрашиваете секрет молодости. Конечно, кровь младенцев!", — подписала фото Настасья. Однако юмор актрисы оценили не все.

Любители черного юмора комментировали публикацию охотно. "Что с тобой? Это какой-то магический обряд?", "Клубника скорее всего. Настя, здоровья вам", "Кровь молодых мальчиков", "Кровь хэйтеров", — шутили фанаты Самбурской (орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).

Негативных комментариев под постом тоже появилось немало. "Дьявольская шутка. Господь тоже слышит! Так нельзя шутить", "Нормальный человек не будет смеяться над такой "шуткой"… смеяться над таким, оскорбляет интеллект нормального человека!", "Женщине, которая стала мамой, никогда такие мысли в голову не придут…Ваши шутки про мам и детей неадекватные", — набросились на Самбурскую моралисты.

В итоге подписчики Самбурской разделились на два лагеря и продолжили выяснять допустимость Настасьиного юмора. В ход пошли оскорбления, в том числе и нецензурные. А Самбурская так и не раскрыла фанатам секрет своей молодости.