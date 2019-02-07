Наталья Рудова тоскует по стройной фигуре

Звезда призналась, что ее мучают приступы обжорства.

Обворожительная 35-летняя секси-красотка каждый день радует подписчиков снимками со светских мероприятий и жарких островов: то в купальнике телесного цвета, то в соблазнительном бикини. В одном из постов Наталья пожаловалась на снежную зиму в России: «Это моя последняя зима со снегом, отвечаю. Не люблю напяливать на себя километр одежды и ходить как шкаф. Не могу без обжигающего солнца, красивых закатов и рассветов».

Многие недоумевают, как актрисе удается постоянно отдыхать, при этом особо не снимаясь. Сама Рудова игнорирует хейтеров и наслаждается жизнью. Звезда призывает всех заняться своей жизнью и жить так, как хочется.

Отметим, что от фотографий Рудовой невозможно оторвать глаз! При любой возможности она хвастается своим подтянутым телом. Блондинка три раза в неделю старается ходить в спортивный зал, где занимается с тренером. Ведь именно наставник не даст расслабиться. В одном из интервью блондинка призналась, что придерживается правильного питания, а именно — раздельного. В этом и есть главный секрет ее стройности. Однако она обожает мучные изделия, соленые помидоры и огурцы, селедку, но не позволяет этого себе. Правда перед картошкой фри бывает очень сложно устоять.

@RUDOVANATA

На днях Наталья выложила в своем Instagram фото с отдыха на Мальдивах, где отдыхала пол года назад. Артистка призналась, что тогда была в прекрасной форме. Также она рассказала, что теперь не может побороть разыгравшийся аппетит: «Когда-нибудь я снова стану такой же худой как на фото и перестану смотреть на кусок хлеба как вампир на кровь. Перестану засыпать с мыслью о мороженом и просыпаться с мыслью о пирожке с картошкой. Когда-нибудь, но не сейчас. У кого такой же приступ обжорства, как и у меня, уже целый месяц?».

Подписчики поддержали Рудову, что и они не могут отказаться от вкусностей, мол, надо себе позволять маленький праздник. Некоторые даже подбодрили Наталью, что именно сейчас она находится в «своем» теле: «Вам не нужно худеть, а то потеряете свою индивидуальность».