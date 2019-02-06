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Анфиса Чехова удивила фанатов видом сзади 

Дни.ру 3 часа назад
Анфиса Чехова вспомнила лихие 90-е. Звезда продемонстрировала архивное фото, которое вызвало изумление у фанатов.
В личном Instagram Анфиса опубликовала снимок двадцатилетней давности. Тогда Чехова была солисткой группы "Безумные светлячки".
В кадре будущая теледива с выкрашенными в рыжий цвет волосами, демонстрирует роскошную фигуру в серебристом комбинезоне, который почему-то расстегнут на спине. Чехова позирует, повернувшись пятой точкой к камере. "На теле еще ни одной татуировки, а в голове ни одной мудрой мысли", — заметила Анфиса под снимком.
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Повеселить вас еще немного? Фото из серии «Мои 90-е»🤦🏻‍♀️😂 В костюмах на выступлении своей группы «Безумные светлячки»😂 На теле еще ни одной татуировки, а в голове ни одной мудрой мысли. Это был тот период, когда я зверски всхуднула на опасных для жизни тайских таблеточках. Но продержалась недолго. Через год уже была на 30 кг больше☺️ Обещаю, найти как-нибудь снимки более раннего и позднего периода😉 #мои90е #поволнаммоейпамяти #какмолодымыбыли

Публикация от  Anfisa Chekhova (@achekhova)

Также теледива написала, что в те времена принимала опасные тайские таблетки для похудения. Из-за ядовитых пилюль она сильно похудела, однако эффект продержался недолго. "Через год уже была на 30 кг больше☺️ (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. — Прим. ред.)", — добавила Анфиса.
Отметим, что ранее Чехова рассказывала, что из-за приема препаратов для борьбы с лишним весом она изменилась не только внешне. Из веселой и искрящейся энергией девушки она превратилась в капризную ворчунью.
"От груди остались одни слезы😢 Предпочитала не раздеваться при свете😂😂😂 Лицо стало, на мой взгляд, некрасивым. Нос удлинился, а под глазами были жуткие синячины, такие что несколько раз меня останавливали милиционеры у метро и проверяли вены🤦🏻‍♀️😱 в 90-х это было актуально🥶😂, — вспоминала звезда.
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Звёзды , Видео , Анфиса Чехова
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