Анфиса Чехова удивила фанатов видом сзади

Анфиса Чехова вспомнила лихие 90-е. Звезда продемонстрировала архивное фото, которое вызвало изумление у фанатов.

В личном Instagram Анфиса опубликовала снимок двадцатилетней давности. Тогда Чехова была солисткой группы "Безумные светлячки".

Также теледива написала, что в те времена принимала опасные тайские таблетки для похудения. Из-за ядовитых пилюль она сильно похудела, однако эффект продержался недолго. "Через год уже была на 30 кг больше☺️ (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. — Прим. ред.)", — добавила Анфиса.

Отметим, что ранее Чехова рассказывала, что из-за приема препаратов для борьбы с лишним весом она изменилась не только внешне. Из веселой и искрящейся энергией девушки она превратилась в капризную ворчунью.

"От груди остались одни слезы😢 Предпочитала не раздеваться при свете😂😂😂 Лицо стало, на мой взгляд, некрасивым. Нос удлинился, а под глазами были жуткие синячины, такие что несколько раз меня останавливали милиционеры у метро и проверяли вены🤦🏻‍♀️😱 в 90-х это было актуально🥶😂, — вспоминала звезда.