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Антон Шипулин стал отцом во второй раз 

Вечерняя Москва 1 час назад
Российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин поделился со своими фанатами радостной новостью — утром 7 февраля он во второй раз стал отцом.
В отличии от многих звезд, спортсмен не стал скрывать ни пол ребенка ни его имя. На личной страничке в Instagram Антон рассказал, что вместе с женой был на родах и видел появление на свет малышки Миры.
— Сегодня в нашей семье еще одно чудо! И зовут ее Мира 3634 грамм и 55 сантиметров. Это невороятное чувство присутствовать на родах и быть рядом в такой момент, — написал Шипулин в своем блоге.
Антон Шипулин в 2015 году прямо в кинотеатре сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Луизе. Уже летом этого же года пара сыграла свадьбу на берегу озера Шарташ, а в декабре жена Антона Шипулина подарила прославленному спортсмену сына.
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Звёзды , Видео , Антон Шипулин
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