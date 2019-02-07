Антон Шипулин стал отцом во второй раз

Российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин поделился со своими фанатами радостной новостью — утром 7 февраля он во второй раз стал отцом.

В отличии от многих звезд, спортсмен не стал скрывать ни пол ребенка ни его имя. На личной страничке в Instagram Антон рассказал, что вместе с женой был на родах и видел появление на свет малышки Миры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) 6 Фев 2019 в 7:32 PST — Сегодня в нашей семье еще одно чудо! И зовут ее Мира 3634 грамм и 55 сантиметров. Это невороятное чувство присутствовать на родах и быть рядом в такой момент, — написал Шипулин в своем блоге.

Антон Шипулин в 2015 году прямо в кинотеатре сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Луизе. Уже летом этого же года пара сыграла свадьбу на берегу озера Шарташ, а в декабре жена Антона Шипулина подарила прославленному спортсмену сына.