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Тимати разнесли за кураж во время похорон Децла 

ТВ Центр + ещё 5 42 минуты назад
Похороны Децла (Кирилла Толмацкого) проигнорировали многие его коллеги-музыканты. Реперы дружно оставлявшие посты в соцсетях не явились на панихиду. Не пришел и друг детства Тимати.
И, судя по Instagram, проводить бывшего товарища в последний путь рэперу помешали веские причины — море, солнце и серфинг. Пока в промозглой Москве поклонники и близкие плакали у гроба Децла, Тимати куражился на курорте.
По крайней мере, сам музыкант заставил так думать общественность, опубликовав фото с побережья. На снимке Тимати стоит у океана, держа в руках доску для серфинга.
Народ от такого отношения пришел в бешенство. Под постом фанаты Толмацкого оставили сотни гневных сообщений.
"Уважения нет к тебе никакого, не приехать на похороны Кирилла...просто постоять и попрощаться. …. Фото с серфом конечно же дороже… тьфу", — заявил один из хейтеров (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. Ред.).
При этом в день смерти Децла Тимати опубликовал пост, заявив, что Толмацкий стал легендой.
"Ты однозначно большая часть этой истории. Покойся с миром", — написал рэпер.
Отметим, что Децл во многом помог развитию карьеры Тимати, пригласив сняться в один из первых своих клипов. Однако через годы отношения рэперов сильно испортились. Децл обвинил Тимати в заискивании перед властями.
Как писал ТВЦ.Ru, Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля. После частной вечеринки в Ижевске у музыканта остановилось сердце. Похороны Децла прошли 6 февраля. Могила Толмацкого расположена на Пятницком кладбище.
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