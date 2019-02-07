Модель plus-size взбаламутила пляж открытым бикини

Фотомодель Эшли Грэм — самая известная модель plus-size. Именно Эшли показала миру, что девушки с пышными формами по-настоящему красивы, на собственном примере она неустанно доказывает, что стесняться тела не надо, и регулярно появляется в фотосессия и на модным показах не только в роскошных платьях, но и в купальниках и в нижнем белье. В новом видео 31-летняя Эшли веселится с подругами и флиртует с молодыми людьми. Девушка катается на скейтборде на Венис-бич в Лос-Анджелесе в соблазнительном открытом купальнике и в очередной раз демонстрирует, что крупными красавицами нельзя не восхищаться.