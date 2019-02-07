Виктория Лопырева родила сына в США

Виктория Лопырева , еще будучи беременной от женатого бизнесмена Игоря Булатова, вместе с ним уехала на побережье Майами, там же звезда планировала рожать. Лопырева забеременела уже в период проведения Чемпионата мира по футболу. И в феврале ждала первенца. Стало известно, что модель уже стала мамой, но сама Лопырева пока не писала об этом ничего. В своем Instagram она советовалась с подписчиками по поводу прививок.

«Я всегда была против, у меня своя теория по этому поводу, но и ответственность огромная. Что думаете? Делать или нет?»

— спрашивала модель.

Ранее стало известно, что Лопырева увела мужчину из семьи.

Булатов был женат на Татевик Карапетян, в браке у них двое совместных детей. Развелся ли Булатов с Карапетян официально, на данный момент неизвестно. Булатов занимал пост вице-президента компании тестя, откуда его сразу уволили, после того, как узнали о беременной любовнице.