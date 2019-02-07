Исповеди украинских и российских порнозвезд

Украинки и россиянки входят в топ самых популярных порноактрис. Почему? Сколько и за что платят? А также (как же без этого) как обманывают? Об этом рассказывается в репортаже украинского телеканала 1+1.

Свой бенефис она начнет в спальне.

Любовь Бушуева:

— Ну, порноактриса! А что вы хотели?

Под прицелом камер программы «Деньги» суперзвезда — Любовь Бушуева. Эффектная блондинка с красными губами и в коротком платье, всегда играет главные роли в кино.

Любовь Бушуева:

— Чтобы получить удовольствие, чтобы сделать себе имя, я хотела, я желала [быть] с десятью разными мужчинами, я стремилась показать себя.

Красная дорожка, шикарные платья за несколько тысяч долларов, вспышки фотоаппаратов и прикованные взгляды миллионов людей… Кажется, что это награждение победителей кинопремии «Оскар».

— Вы получили сегодня какую-то номинацию?

Любовь Бушуева:

— Нет.

— Это вас огорчило?

Любовь Бушуева:

— Нет.

В номинациях "Лучшая оргия", "Дикая сексуальная сцена" и "Наиболее глубокий рот" соревнуются не на жизнь…

Ведущий церемонии:

— Уважаемые гости! Я очень рад сегодня присутствовать здесь! Вы выглядите чудесно!

Тем временем, пока у нас порнография — тема не только не пристойная, но у противозаконная — в Америке награждают наиболее талантливых актрис.

Киевлянка Ивана Шугар — юная, милая девушка с наивным блеском в глазах. Она одна из самых титулованных порноактрис. Ее трижды номинировали на порно «Оскар» в номинации «Лучшая иностранная исполнительница».

Ивана Шугар:

— В последнее время я жила в Петербурге, но сама я — с Украины. Мои родители переехали в Россию, поэтому я там жила. Но я больше люблю украинцев.

Вы не поверите, но даже в народной энциклопедии — «Википедии» — о ней есть информация. Чем не достижение и народное признание? Еще одна настоящая украинская гордость — брюнетка со спортивным телосложением Анабелла Дженджер. Ее родители еще в детстве переехали с Украины в США. Станиславский бы непременно сказал: «Верю!». Поэтому ее игрой восхищаются, а гонорарам завидуют: 10 тысяч долларов за съемку… Какие там мысли о минимальной зарплате?

Любовь Бушуева:

— Я знаю, что украинские девушки красивее, чем наши российские. Но у нас есть и другие преимущества!

С украинками не раз делила съемочную площадку российская суперзвезда Лолла Тэйлор, а в обиходе не так пафосно — Люба Бушуева.

Любовь Бушуева:

— Вот видите, я выгляжу немного использованной, потому что уже 20 минут идут съемки, я сделала все, что планировала. Если вы хотите посмотреть более детально, вам необходимо подписаться на мой канал.

Сегодня она впервые на телеэкранах открывает сенсационную правду о сексиндустрии. Оказывается, что это только в Америке порноактрисы деньги гребут лопатой, а в Европе за главную роль платят не по-звездному.

Любовь Бушуева:

— Есть boy-girl — это девочка-мальчик, это 400-500 евро. Есть DPI — это когда 2 мальчика и одна девочка — это уже 600-650 евро. Есть также «лесбо» — это 250-300 евро.

График съемок здесь не менее напряженный, чем в боевике с перестрелками и драками. В общем, процесс продолжается с утра до вечера.

Любовь Бушуева:

— Это работа: soft-версия, hard-версия. Soft-версия — это для телевидения, когда мы делаем вид, что делаем что-то. По факту мы можем ничего и не делать, то есть имитировать.

В антракте водичка и бутерброды. После отдыха, если повезет, оргазм. Но это крайне редко. Рутина присутствует даже в такой приятной профессии. Зато никаких неудачных дублей и репетиций.

Любовь Бушуева:

— Репетиций не бывает у нас, обычно режиссеры это все придумывают. Мы приходим на студию, нам говорят, или сами можем одежду принести…

Кстати, у каждой девушки должна быть небольшая сумочка, которую ни в коем случае нельзя нигде забывать.

Больше всего шокирует то, что европейский порнобизнес — это полный обман. Девушки, которые решились на роль порнозвезды на чужбине, часто на самом деле зарабатывают, как простые стюардессы.

Любовь Бушуева:

— Ты должна сама заплатить за водителя, за квартиру, т.е. билеты сама себе оплачиваешь, Будапешт, как правило… На самом деле ты зарабатываешь мизерные деньги в порно.

Мало, но все же значительно больше, чем на родине. Поэтому и едут девушки по миру и некоторым из них, если можно так сказать, удается взобраться на порно-Олимп.