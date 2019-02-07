Ксения Бородина показала, как ее дочь читает стихи

Звезда серьезно относится к развитию собственных детей.

Популярная телеведущая Ксения Бородина уделяет большое внимание воспитанию своих дочерей. И если от старшей Маруси звезда ждет отличных оценок в школе, то с младшей она постоянно учит различные стихи. Ксения часто хвастается, как теперь уже трехлетняя Теона не только запоминает и рассказывает рифмованные строчки, но и умудряется придумывать собственные, когда забывает слова. Оказалось, что иногда девочка учит стихи не просто так, а за подарки от мамы. Видео о том, как старается Теона ради новой куклы, Ксения Бородина показала на странице в Instagram.

Все как у настоящих женщин, за подарки лучше слог идет и работа работается,

— заметила телеведущая.

«Ну какая она сладкая!❤️❤️❤️», « Браво, Тея 👏», «Умничка», «Чудесная девочка!», «Какая она прелесть😙😙😙», «Какая замечательная доченька у тебя, Ксюша!», — похвалили ребенка поклонники Ксении. Некоторые, однако, заметили, что Ксении не стоит увлекаться подобным методом воспитания, иначе Теона будет делать что-либо только за подарки.

Напомним, что в семье Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова растут две дочки. Старшая Маруся родилась от первого брака телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым. В декабре 2015 года у Ксении и Курбана появилась дочь Теона, которую родители часто ласково называют Тея. Также с семьей Ксении часто проводит время сын Курбана от первого брака, Омар.

Напомним, что в семье Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова растут две дочки. Старшая Маруся родилась от первого брака телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым. В декабре 2015 года у Ксении и Курбана появилась дочь Теона, которую родители часто ласково называют Тея. Также с семьей Ксении часто проводит время сын Курбана от первого брака, Омар.

Заметим, что Теоне лишь недавно исполнилось три года, а потому Ксения, по собственному признанию, только начинает проявлять строгость по отношению к ребенку. Тем не менее, звезда уже гордо рассказывала подписчикам, как Тея довольно рано научилась говорить и уже в год могла словами объяснить некоторые вещи маме и папе.

Кстати, пару дней назад Ксения и ее муж довольно забавно поиграли с Теоной. Они представили, будто стали бабушкой и дедушкой и пришли в гости к девочке, а та хозяйничала на игрушечной кухне и раздавала гостям пластиковую еду. Тогда же выяснилось, что отец ребенка пока не готов даже думать о ее будущем замужестве. Когда Ксения попыталась узнать у Теоны, где ее муж, звезда столкнулась с неожиданным сопротивлением со стороны Курбана Омарова.