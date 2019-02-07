Виторган и Собчак помирились

После большого семейного скандала супругов впервые заметили вместе в светском обществе.

В Сети появились фотографии с дня рождения бизнесмена из Санкт-Петербурга Вадима Расковалова, где в числе гостей были замечены Максим Виторган со своей супругой Ксенией Собчак , сообщает «СтарХит» . Хотя ни Максим, ни Ксения на своих страницах не поделились фото с дружеской вечеринки, тем не менее очевидно, что пара прекрасно общается друг с другом, и речи о взаимной неприязни нет.

Семья Расковаловых известна в Санкт-Петербурге. Супруга Бизнесмена Яна давно дружит с Ксенией Собчак. Расковалова основала успешный бренд дизайнерской одежды и ювелирных украшений, а Собчак — всегда желанный гость на ее презентациях, зачастую ведущая этих событий. Ювелир создает произведения искусства, которые с удовольствием носят многие селебритис в России и за рубежом.