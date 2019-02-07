Виторган и Собчак помирились 

После большого семейного скандала супругов впервые заметили вместе в светском обществе.
В Сети появились фотографии с дня рождения бизнесмена из Санкт-Петербурга Вадима Расковалова, где в числе гостей были замечены Максим Виторган со своей супругой Ксенией Собчак, сообщает «СтарХит». Хотя ни Максим, ни Ксения на своих страницах не поделились фото с дружеской вечеринки, тем не менее очевидно, что пара прекрасно общается друг с другом, и речи о взаимной неприязни нет.
Семья Расковаловых известна в Санкт-Петербурге. Супруга Бизнесмена Яна давно дружит с Ксенией Собчак. Расковалова основала успешный бренд дизайнерской одежды и ювелирных украшений, а Собчак — всегда желанный гость на ее презентациях, зачастую ведущая этих событий. Ювелир создает произведения искусства, которые с удовольствием носят многие селебритис в России и за рубежом.
Информация о том, что Виторган и Собчак вместе ходят в гости к друзьям, только подтвердила подозрения журналистов, что пара разыграла спектакль о разводе на почве ревности, а Максим талантливо подыграл своей неугомонной супруге, с успехом выступив в роли Отелло. Напомним, что в СМИ попала информация о драке Максима Виторгана с его предполагаемым соперником Константином Богомоловым. Избитый режиссер даже рассказывал о том, что ему нанесены увечья, однако следов побоев на лице Богомолова публика так и не увидела.